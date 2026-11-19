El Banco de la Nación informó que se registra una incidencia técnica afecta el funcionamiento de su App BN y de la Banca por Internet. Este problema dificulta el acceso de los usuarios a sus cuentas y la realización de operaciones a través de ambos canales.
Mediante un comunicado, la entidad señaló que se encuentra trabajando para restablecer el servicio a la brevedad posible.
Ante esta situación, el banco recomendó a sus clientes no desinstalar la aplicación. Asimismo, advirtió que hacerlo requerirá realizar nuevamente el proceso de afiliación presencial de la Clave Dinámica Digital en sus agencias.
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La entidad indicó que los usuarios pueden realizar sus operaciones con normalidad mediante los cajeros automáticos, agentes y agencias, como alternativas mientras se soluciona las fallas.
“Lamentamos los inconvenientes ocasionados y agradecemos su comprensión”, finaliza el pronunciamiento.