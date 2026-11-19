El Banco de la Nación informó que se registra una incidencia técnica afecta el funcionamiento de su App BN y de la Banca por Internet. Este problema dificulta el acceso de los usuarios a sus cuentas y la realización de operaciones a través de ambos canales.

Mediante un comunicado, la entidad señaló que se encuentra trabajando para restablecer el servicio a la brevedad posible.

Ante esta situación, el banco recomendó a sus clientes no desinstalar la aplicación. Asimismo, advirtió que hacerlo requerirá realizar nuevamente el proceso de afiliación presencial de la Clave Dinámica Digital en sus agencias.

La entidad indicó que los usuarios pueden realizar sus operaciones con normalidad mediante los cajeros automáticos, agentes y agencias, como alternativas mientras se soluciona las fallas.

“Lamentamos los inconvenientes ocasionados y agradecemos su comprensión”, finaliza el pronunciamiento.