Este grupo de compañías pertenecen a los rubros de electricidad, finanzas, saneamiento, hidrocarburos y remediación, transporte e infraestructura, servicios y producción, salud, defensa y otros. Hoy, bajo el nuevo Gobierno, se esperan cambios.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, en entrevista con Gestión, se refirió al Fonafe. “Cada una de las empresas públicas va a ser evaluada en su propia métrica [para] fortalecer la gestión. En muchos gobiernos, los directores de las empresas públicas, y del propio Fonafe, estaban relacionados con ‘amigos’ de cada gobierno. Eso va a cambiar”, enfatizó.

El ministro agregó que van a manejar a Fonafe como un verdadero holding empresarial y, por tanto, se reclutará a los mejores gerentes, de diferentes edades, que estén dispuestos a entrar a colaborar en cada una de las 35 empresas públicas. “A todas esas empresas les vamos a hacer un upgrade en cuanto a gestión”, declaró.

Durante la conversación, Cuba ya no quiso dar más detalles al respecto porque preparan un anuncio para las próximas semanas: “Seguramente en algunas semanas más volveré a invitar [a la prensa] para contar cómo vamos a repotenciar el manejo de la holding del Estado peruano”.

Elmer Cuba, ministro del MEF. Foto: Hugo Pérez, GEC

¿Cuáles son las empresas públicas bajo el ámbito de Fonafe?

Distribución eléctrica

Adinelsa Electro Oriente Electro Puno Electro Sur Este Electro Ucayali Electrocentro Electronoroeste Electronorte Electrosur Hidrandina Seal

Generación eléctrica

Egasa Egemsa Egesur ElectroPerú San Gabán

Saneamiento

Sedapal

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Transportes y Comunicaciones

Corpac Editora Perú Enapu Serpost

Finanzas

Agrobanco Bando de la Nación Cofide Fondo MiVivienda

Defensa

Fame Seman Perú Sima Iquitos Sima Perú

Hidrocarburos y remediación

Activos Mineros Perupetro

Servicios y producción

Enaco Esvicsac Silsa

Entidades encargadas

EsSalud

Vale la pena revisar algunas cifras para saber la situación actual de Fonafe y las empresas del Estado.

Por ejemplo, las utilidades de la corporación al segundo trimestre de 2026 alcanzaron a S/ 2,563 millones , superando tanto el resultado al mismo periodo del año anterior y a su marco en 29% y 45%, respectivamente.

Esto se explicó por el resultado de más de 20 empresas, destacando el Banco de la Nación y Sedapal.

Las utilidades operativas (S/ 3,508 millones) respecto al mismo periodo del año anterior y a su marco, fueron mayores en 26% y 39%, respectivamente.

Resultados de Fonafe, al II trimestre. Fuente: Fonafe

Se centrará en seguridad y políticas sociales

En otro momento, Cuba recordó el último viernes 07 de agosto que cuando en el 2025 se elaboró y aprobó el presupuesto público para este año no se esperaban dos temas: los cambios a las pensiones de los militares y el impacto del fenómeno de El Niño. “Vamos a tener que enfrentar esos dos hechos que no estaban en el presupuesto público del 2026″, resaltó.

Para el presupuesto del 2027, comentó a Gestión que “apunta en dos direcciones: seguridad ciudadana y políticas sociales”, subrayó. Esto se verá, por supuesto, no solo en los recursos del próximo año, sino también en el déficit fiscal.

En este sentido, ya el titular del MEF adelantó que se cambiarían las reglas fiscales, sobre todo, desde el próximo año. Es decir, se modificaría el “techo” del déficit fiscal, por mencionar un ejemplo.