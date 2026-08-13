MEF hará cambios en Fonafe. (Foto: Pexels)
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Whitney Miñán
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El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) es, en términos simples, el holding del Perú. Tiene bajo su ámbito 35 empresas públicas y una entidad por encargo.

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