Perú se prepara para ajustar sus reglas fiscales. Estas, se pueden “traducir” en términos sencillos, son un conjunto de candados y límites legales que se le imponen al Estado para garantizar que no gaste más dinero del que realmente puede respaldar de manera sostenible.

Las reglas ponen “techos” al déficit fiscal y a la deuda pública. En el primer caso, el decreto legislativo 1621, publicado en el 2024, es claro y establece la siguiente trayectoria:

2026: el “techo” es 1.8% del Producto Bruto Interno (PBI) 2027: 1.4% del PBI 2028: 1% del PBI

A partir del 2028 y en adelante, se esperaba que el déficit fiscal se mantenga en 1% del PBI. Actualmente, en lo que va del 2026, a junio, se ubica en 1.3% del PBI.

Déficit fiscal, % del PBI, a junio. Fuente: BCRP

Para la deuda pública, el decreto legislativo es el mismo y establece que a partir del 2024, la deuda bruta total del Sector Público No Financiero (SPNF) no debe exceder el 38% del PBI, y debe ser menor o igual a 30% como máximo en el 2035. Vale decir que al cierre del 2025, el resultado fue de 30.2% del PBI.

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Cambios a las reglas fiscales

Durante la conferencia, Elmer Cuba, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), anunció que el Gobierno está evaluando realizar ligeros cambios en los parámetros de las reglas fiscales teniendo en cuenta el escenario por el fenómeno de El Niño.

“Hemos estado [hoy 7 de agosto] desde las 9 de la mañana sentados con el Consejo Fiscal en pleno para presentarles nuestras preocupaciones de cómo estamos recibiendo la caja fiscal. Hay muchos gastos que no han sido puestos en el presupuesto público para este año que nos van a costar mucho cumplir y acomodar en lo que resta del 2026”, alertó.

El ministro de Economía, Elmer Cuba, hizo un llamado a los contribuyentes para que regularicen sus ingresos y paguen los impuestos que corresponden. Foto: Whitney Miñán para diario Gestión.

Por ejemplo, cuando en el 2025 se elaboró y aprobó el presupuesto público para este año no se esperaban dos temas: los cambios pensiones a las pensiones de los militares y el impacto del fenómeno de El Niño. “Vamos a tener que enfrentar esos dos hechos que no estaban en el presupuesto público del año 2026″, resaltó.

Todo ello, entre otras razones, “llevará a pensar una nueva secuencia de ajuste fiscal de aquí a los próximos años con cambios en los parámetros de la regla fiscal, en el margen, sin poner en riesgo para nada la solvencia [...]”. Cuba mencionó: “Lo hemos conversado en la mañana con el Consejo Fiscal”.

Ante una consulta de Gestión, el nuevo titular del MEF precisó que posiblemente se pueda elevar la regla del déficit fiscal para el próximo año. “Por ejemplo, [la meta para la deuda pública] es hoy 30% del PBI, entonces, quizá moverla a 32%; igual para la regla del déficit fiscal, que la meta en [al 2028] es de 1% del PBI, quizá moverla a 1.2%. Estamos evaluando eso, no está en piedra”, refirió.

En concreto, significa que Perú abriría un mayor espacio para gastar y endeudarse. Aún restará ver cuál es la senda final que aprueba el ministro Elmer Cuba.