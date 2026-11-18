El CFO de Ripley Corp., Werner Geissbühler, destacó que el resultado obtenido en el tercer trimestre se debe a que la empresa cuenta con un ecosistema diversificado.

Las tiendas Ripley tuvieron un buen desempeño y aportaron a los resultados generales.

El impulso de Mall Aventura en los resultados de Ripley

En la presentación de resultados se destacó el impulso del negocio inmobiliario que ha contribuido al crecimiento de los resultados. Es así, Mall Aventura aumentó sus ingresos en 13,4% en pesos chilenos, impulsado por el incremento de la renta tanto, fija como variable, una mayor ocupación y las ampliaciones de Santa Anita y Arequipa. Por su parte, las ventas de sus locatarios crecieron 10,2% en moneda local, mientras que la ocupación consolidada, que incluye las torres de oficinas, aumentó de 97,2% a 97,7%.

En el mercado chileno, la utilidad del segmento inmobiliario aumentó 21,4%, resultado que tuvo el impulso del Grupo Marina, empresa asociada a Ripley Corp. Así, la utilidad conjunta del segmento inmobiliario en Chile y Perú se elevó en 9,6%.

Banco Ripley en Perú también representa un buen desempeño.

Negocios de Ripley en Perú avanzan

Si bien Ripley destacó la evolución de Mall Aventura, la división de Retail en Perú elevó sus ingresos en 7.4% en pesos chilenos, junto con un crecimiento de 6.0% en ventas de mismas tiendas.

Según explicaron, e l mejor desempeño se impulsa en las categorías de productos durables y vestuario no invernal, mejores condiciones de compra y un inventario anticipado del inventario dadas las temperaturas más altas por el Fenómeno de El Niño.

En este escenario, el EBITDA creció 10.7% en pesos chilenos y 8,8% en soles.

En el caso del Banco Ripley Perú, el crecimiento fue de 9.9% en sus colocaciones en soles, junto con un incremento de 13.1% en la base de clientes con saldo. La utilidad aumentó 5.9%.