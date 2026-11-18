Durante el tercer trimestre del año, Ripley Corp., registró un aumento de 53,2% en su utilidad neta respecto del mismo periodo del año anterior. Y uno de los impulsores de este crecimiento fue Perú, en sus tres líneas de negocios, además de un sólido desempeño en Banco Ripley Chile. Estos avances permitieron compensar el menor desempeño de la división de retail en Chile, que enfrenta un consumo más desafiante.
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