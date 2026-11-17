Se trata del primero de los dos permisos que debe conseguir cualquier empresa, por parte de la superintendencia, para ingresar al sistema financiero peruano.

La segunda licencia que se solicita, una vez aprobada la primera, es la de funcionamiento.

La firma aspirante, Bold Financiera, tiene como accionista mayoritario a Bold Investments, mientras que su accionista minoritario es Soluciones y Servicios Integrados SAC.

La SBS evaluará la solicitud de Financiera Bold. Foto: Andina

Los directores de la financiera serán José Fernando Vélez, Sebastián Ocampo, Daniel López, Marco Antonio Roca y Luis Alberto Banchero. Asimismo, la gerente general y representante legal será Fabiola Morales.

La solicitud será evaluada por la SBS. En esta primera etapa, se evalúa el modelo de negocio, sustentado en un estudio de factibilidad. De igual modo, se investiga el origen del capital, el grupo económico, así como la idoneidad moral y técnica y la solvencia de los principales funcionarios.

Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima, precisó que una empresa financiera puede captar recursos o ahorros del público (que sería su principal fuente de fondeo), a diferencia de las empresas de crédito, por ejemplo. Además, podrá otorgar préstamo y efectuar operaciones similares a las que efectúan los bancos.

Volumen

Recientemente, se dieron casos de financieras que se convirtieron en bancos. A inicios del 2025, sucedió con Compartamos, y en mayo del 2026 con Financiera Efectiva que se volvió Efectibank.

“(El primero constituirse como empresa financiera) es un camino que pueden optar las entidades financieras internamente para luego constituirse como banco. El nombre banco de por sí les da mucho más respaldo, más veracidad y credibilidad ante el cliente”, refirió Casana.

De acuerdo con su volumen de operaciones, una empresa financiera puede convertirse en banco, en la medida en que “esté estabilizada” y cuente con determinado grupo de clientes. Y el regulador le solicitará, entre otros, un mayor capital, comentó Arturo García, docente de la Universidad Esan.

Las financieras están autorizadas a captar ahorros del público. (Foto: Andina)

Actualmente, existen seis financieras que operan en el país, por lo que Bold sería la séptima.

Recientemente, la SBS flexibilizó los plazos para evaluar solicitud de nuevos operadores, tanto de entidades financieras como de aseguradoras. Así, estableció tres modalidades: estándar, para empresas no captadoras de ahorros y especial

Para las solicitudes de autorización de organización, el plazo máximo de respuesta para la modalidad estándar será de 120 días, para las empresas no captadoras será de 90 días y para la modalidad especial, serán 70 días.

En el caso de las solicitudes de autorización de funcionamiento, el plazo máximo de respuesta será de 180 días para las modalidades estándar y especial, y para las empresas no captadoras el límite es 120 días.

Bold encajaría en la modalidad estándar.