En noviembre se realizará el segundo abono de CTS a los trabajadores dependientes.
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Zulema Ramirez Huancayo
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Con el próximo depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), previsto para noviembre, los trabajadores tendrán una nueva oportunidad para disponer de estos recursos.

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