A pocas semanas del próximo depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), trabajadores y empleadores deben revisar los requisitos que determinan quiénes acceden a este beneficio, los conceptos que forman parte de su cálculo y las obligaciones que deben cumplirse dentro de los plazos establecidos.

Eric Castro, socio del área laboral del estudio Pérez-Llorca, Miranda & Amado, explica que la CTS funciona como un fondo de protección ante una eventual situación de desempleo y que, en el sector privado, corresponde a los trabajadores que cumplen, cuando menos en promedio, una jornada mínima diaria de cuatro horas.

¿Quiénes no reciben el depósito de la CTS?

Estar en planilla no implica necesariamente recibir la CTS de manera semestral . Entre las excepciones se encuentran los trabajadores contratados bajo el esquema de Remuneración Integral Anual (RIA), debido a que sus beneficios laborales suelen encontrarse incorporados dentro de dicha remuneración.

Asimismo, para generar este derecho se debe haber laborado por lo menos un mes completo dentro del semestre correspondiente. Si una persona tiene menos de un mes de servicios al cierre del periodo, no recibirá el depósito en esta oportunidad.

¿Qué conceptos se consideran para calcular la CTS?

El cálculo no se limita al sueldo básico. Castro explica que también deben considerarse conceptos como la asignación familiar, las horas extras, las comisiones y las bonificaciones, siempre que estas últimas cumplan con los criterios de regularidad establecidos. Para el depósito de noviembre, además, se incorpora una sexta parte de la gratificación percibida en julio.

En este cálculo también debe tenerse en cuenta el reciente incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), que pasó de S/ 1,130 a S/ 1,230 desde el 1 de octubre de 2026. Debido a que la asignación familiar equivale al 10% de la RMV, este concepto aumentó de S/ 113 a S/ 123 mensuales.

Así, por ejemplo, un trabajador con una remuneración mensual de S/ 2,000, que recibe asignación familiar y laboró durante todo el semestre podría percibir aproximadamente S/ 1,238 por concepto de CTS, considerando la remuneración computable y la sexta parte de la gratificación de julio, la cual fue calculada en base a la asignación familiar vigente a esa fecha (S/ 113). El monto puede variar si el trabajador percibe otros conceptos remunerativos, como horas extras, comisiones o bonificaciones regulares.

Cumplimiento de plazos y obligaciones sobre la CTS

Desde la perspectiva empresarial, cumplir oportunamente con el depósito de la CTS resulta fundamental. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) considera el incumplimiento del depósito o su realización fuera del plazo establecido como una infracción grave, cuyas sanciones varían según el tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados.

Además del depósito, las empresas deben cumplir con la entrega de la hoja de liquidación correspondiente. “La transparencia en el proceso es fundamental para evitar contingencias legales y permitir que el trabajador conozca cómo se ha determinado el beneficio que le corresponde”, señala Eric Castro.

Finalmente, el especialista recomienda que los trabajadores evalúen las tasas de rendimiento ofrecidas por las distintas entidades financieras antes de decidir dónde mantener estos recursos, considerando que la CTS tiene como finalidad constituir un respaldo económico frente a un eventual cese laboral.