Las microempresas deberán ajustar sus presupuestos tras el incremento de la RMV de S/ 1,130 a S/ 1,230. Foto: GEC / Referencial.
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Isabel Aranda
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A fines de setiembre, la presidenta Keiko Fujimori anunció el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), que pasará de S/ 1,130 a S/ 1,230 en octubre.

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