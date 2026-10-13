Para las micro y pequeñas empresas que tienen entre 2 y 10 trabajadores, el Gobierno contempla además un bono extraordinario de S/ 100.

El apoyo, sin embargo, será por única vez, mientras que el incremento de la remuneración tendrá un efecto permanente en la planilla de las empresas. Así, el mayor costo laboral no se limita al primer mes: se acumula en cada periodo.

Entonces, ¿cuánto terminará costando realmente el aumento del sueldo mínimo y qué parte de ese gasto llegará a compensar el bono estatal?

¿CUÁNTO AUMENTA EL COSTO LABORAL POR TRABAJADOR?

El bono del ejecutivo representa un alivio marginal que apenas cubre una fracción del incremento permanente en el costo laboral. En esa línea, Mario Vergara Silva, docente de Posgrado de ESAN , señaló que el subsidio apenas permite compensar una parte del desembolso que enfrentarán las empresas durante el primer mes.

Según el economista, el verdadero incremento del costo laboral supera los S/ 1,300 anuales por trabajador tan solo en el primer tramo del alza de la Remuneración Mínima Vital.

A ello se suma que el impacto no se limita al sueldo básico. Vergara sostuvo que la RMV también eleva de manera permanente otros conceptos vinculados a la remuneración, como los beneficios sociales, ampliando el costo que deberán asumir las empresas por cada trabajador.

Concepto Costo Mensual ajustado Impacto Anualizado (Primer Año) Aumento de Sueldo Base +S/ 100.00 +S/ 1,200.00 Aporte de EsSalud (9%) +S/ 9.00 +S/ 108.00 Vacaciones (15 días en Microempresa) +S/ 4.17 +S/ 50.00 Verdadero Incremento del Costo Laboral +S/ 113.17 al mes +S/ 1,358.00 al año Apoyo del Gobierno (Bono Mype) S/ 100.00 (Un pago único) S/ 100.00 en total

Cuadro elaborado según la estimación del especialista Mag. Mario Miguel Vergara Silva.

ALIVIO POR ÚNICA VEZ

De otro lado, precisó que el bono extraordinario de S/ 100 cubre aproximadamente el 88% del mayor costo laboral generado durante el primer mes.

No obstante, Vergara advirtió que este beneficio no alcanza a compensar el impacto que tendrá el incremento de la RMV en los próximos meses.

“No soluciona el problema de fondo ni compensa la carga financiera permanente, obligando a las empresas a reestructurar sus presupuestos de planilla para el 2027”, dijo a Gestión.

Desde la perspectiva laboral, Tino Vargas Raschio, abogado y socio en Compliance Laboral , coincidió en que el bono no representa una compensación permanente.

En ese sentido, el especialista sostuvo que, para una microempresa acreditada en el REMYPE, el aumento de la RMV significa pasar de S/ 1,130 a S/ 1,230, con un incremento de S/ 100 mensuales por trabajador.

De igual manera, agregó que el bono permite cubrir una parte del impacto inicial, pero no compensa el mayor costo laboral permanente, ya que las empresas deberán asumir los S/ 100 adicionales cada mes por trabajador.

El alza de la Remuneración Mínima Vital (RMV) no solo impactará en el sueldo básico, sino también en otros conceptos laborales. ¿Qué gastos deberán asumir las microempresas desde noviembre? (Foto: Dreamstime)

¿QUÉ PASARÁ EN NOVIEMBRE SIN EL BONO?

El impacto del alza de la RMV se hará visible para las empresas en noviembre. Al respecto, Mario Vergara señaló que será el primer mes en el que se reflejará de manera íntegra el nuevo costo laboral en el flujo de caja de las empresas.

El economista sostuvo que a mediados de noviembre, de acuerdo con el último dígito del RUC, se liquidará la planilla correspondiente al mes anterior y las empresas empezarán a ver el efecto del nuevo salario mínimo en sus aportes.

Uno de los cambios se observará en EsSalud. El aporte mínimo obligatorio por cada trabajador pasará de S/ 101.70 a S/ 110.70, elevando el monto que las empresas deberán declarar y pagar al Estado.

“Notarás un incremento inmediato en tus obligaciones con el Estado”, señaló el economista al explicar el efecto que tendrá el nuevo piso salarial sobre la liquidación de la planilla.

Por su parte, Tino Vargas señaló que el mayor costo puede generar presión en las microempresas con márgenes reducidos.

No obstante, precisó que ello no implica necesariamente una reducción de personal, pues las empresas podrían optar por absorber el incremento, mejorar su productividad, reorganizar sus costos o trasladar parte del mayor gasto a los precios.

Asimismo, el abogado laboralista advirtió sobre la importancia de evitar que el incremento de la RMV se convierta en un incentivo para la informalidad.

“Lo importante es buscar que este aumento no se convierta en un incentivo para la informalidad. Una microempresa acreditada puede revisar su estructura de costos, planificar sus contrataciones y verificar que efectivamente cumple con los requisitos para mantenerse en REMYPE y aplicar el régimen laboral especial”, manifestó a Gestión.

MULTAS POR ERRORES EN PLANILLA

Ante este escenario, Vargas recomendó que las microempresas revisen integralmente sus planillas y actualicen los conceptos laborales que correspondan al nuevo monto de la RMV, a fin de evitar que un error de cálculo termine convirtiéndose en una contingencia laboral.

El abogado laboralista advirtió que un cálculo incorrecto de los conceptos laborales vinculados a la nueva Remuneración Mínima Vital (RMV) podría generar una deuda con los trabajadores. Esto ocurriría, por ejemplo, si la empresa no paga íntegramente el nuevo sueldo mínimo.

Vargas explicó que el incumplimiento del pago íntegro y oportuno de las remuneraciones y los beneficios laborales puede constituir una infracción sancionable.

Según estimó, para una empresa con 10 trabajadores, la multa administrativa podría ascender a aproximadamente S/ 2,475, dependiendo del número de trabajadores afectados.