La Contraloría General informó sobre un perjuicio económico de S/ 6 millones 511,037 ocasionado por funcionarios y servidores del Gobierno Regional (GORE) de Ucayali.

Dicha observación se da por la compra de un equipo de resonancia magnética, cuya compra fue simulada por el contratista a cargo de las obras de fortalecimiento de los servicios de salud del Hospital Regional de Pucallpa, según indicó el órgano de control.

A detalle, el informe con fecha del 1 al 31 de diciembre del 2018, advierte que se había previsto una partida para la adquisición de un equipo de resonancia magnética de 1.5 teslas, con comando (RX-98), con impresora e inyector de contraste.

Según la Contraloría, los encargados de verificar la existencia de dicho bien emitieron informes con base en la visualización de bultos, sin tener el sustento documental que había sido adquirido e importado.

Agregan que el perjuicio económico fue ocasionado por el accionar de servidores del área usuaria, quienes recomendaron seguir el trámite de pago sin advertir que no se cumplieron con las obligaciones y reglas.

Este equipo de control revisó los documentos que presuntamente acreditaban la compra del equipo de resonancia que no tenía número de serie, número de declaración aduanera, guía de remisión, ni registro de fecha de ingreso al almacén de la empresa aduanera.

De esa manera, la Contraloría determinó la presunta responsabilidad penal de tres funcionarios y servidores del Gobierno Regional de Ucayali, quienes ocuparon cargos y/o responsabilidades entre 2017 y 2019.

Finalmente, la Contraloría notificó al titular del Gobierno Regional de Ucayali para que adopte medidas preventivas en futuros proyectos de inversión en salud.