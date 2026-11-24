Este lunes 23 de noviembre se desarrollaron una serie de dictámenes que serán motivo de debate el jueves 26 de noviembre en el Pleno de la Cámara de Diputados.

Se plantea derogar la Ley 32130, Ley que modifica el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales, y restituir la vigencia de los artículos modificados por esta ley promueve la entrega voluntaria de armas de fuego ilegales o irregulares de uso civil y de armas de fuego de uso policial o militar, municiones, explosivos y granadas.

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Además, se prevé una iniciativa para promover la entrega voluntaria de armas de fuego ilegales o irregulares, así como municiones, explosivos y granadas, el PL 202, que busca contribuir al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Por otro lado, se espera abordar el PL 230 que propone modificar la Ley 31189 para fortalecer la prevención, mitigación y atención de los problemas de salud asociados a la contaminación por metales pesados y otras sustancias químicas. La iniciativa plantea articular la vigilancia sanitaria con la respuesta de las instituciones frente a la exposición a estos elementos.

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Para el tratamiento de estas iniciativas y otros dictámenes, la Junta de Portavoces del Congreso acordó por unanimidad establecer una hora de debate, distribuida proporcionalmente entre los grupos parlamentarios.