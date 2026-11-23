Chantal Toledo, hija del expresidente Alejandro Toledo, pidió que su padre pueda acceder al arresto domiciliario debido a su avanzada edad y al delicado estado de salud que atraviesa. La solicitud, según indicó, responde a una consideración humanitaria, pues el exmandatario tiene casi 82 años y padece diversas enfermedades.

“El pedido es que tengan una mirada humanitaria, que es un anciano de casi 82 años y que hay una ley que se aplique, la ley que pueda pasar a arresto domiciliario por su edad y que no muera en la cárcel”, manifestó en Sin Rodeos.

Toledo precisó que, aunque también se ha referido a la posibilidad de un indulto, no le corresponde determinar si su padre puede acceder a este beneficio o a una gracia presidencial. Indicó que esos aspectos legales deben ser evaluados por sus abogados.

“Pido como hija el arresto domiciliario para mi padre”, expresó. Asimismo, señaló que, si las autoridades le conceden esta medida, regresará al Perú para quedarse y acompañarlo.

La salud de Alejandro Toledo

Durante sus declaraciones, Chantal Toledo describió el deterioro de la salud de su padre y manifestó su preocupación por el tiempo que le pueda quedar de vida.

Indicó que el exmandatario presenta problemas cardíacos severos, cáncer de próstata y enfermedad renal crónica. También señaló que tiene un implante de titanio producto de un accidente ocurrido antes de su ingreso al penal de Barbadillo, además de episodios de sangrado y problemas psiquiátricos y cognitivos.

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En ese contexto, reveló que existe documentación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) sobre un episodio en el que su padre manifestó pensamientos suicidas y expresó que su vida no tenía sentido.

“Estoy sumergida en este proceso con el miedo de que mi padre se pueda ir en cualquier momento”, señaló.

La hija del exmandatario también sostuvo que actualmente Toledo demora mucho en realizar actividades básicas, pese a que anteriormente era un hombre muy activo.

“Estoy sumergida en este proceso con el miedo de que mi padre se pueda ir en cualquier momento”, señaló Chantal Toledo. Foto: Captura Sin Rodeos.

Sobre su situación legal

Chantal Toledo evitó pronunciarse sobre el proceso judicial que afronta su padre, al señalar que se encuentra en una etapa de apelación y que, por recomendación de sus abogados, no realizará comentarios sobre los aspectos legales del caso.

“Han sido unos años muy dolorosos y largos para mí. Para muchas personas Alejandro Toledo es el presidente, el expolítico, pero independientemente de ello, lo positivo o negativo, es un ser humano como todo el mundo”, manifestó.

Asimismo, comentó que sabe que a su madre Eliane Karp le gustaría regresar al Perú, pero que los problemas legales que afronta se lo impiden.

Finalmente, señaló que en este último mes ha logrado reconectarse con su familia y con su país, y que ahora está concentrada en ayudar a su padre. Sobre Zaraí Toledo, indicó que no ha conversado con ella y que entiende que visitó al exmandatario a inicios de año.