La ex primera dama Eliane Karp reiteró su pedido a la presidenta Keiko Fujimori para que conceda una gracia presidencial a su esposo, el expresidente Alejandro Toledo, al advertir que su estado de salud se ha deteriorado y que necesita atención médica especializada.

“Mi esposo está muy grave, que ya es el momento de tomarlo en serio”, manifestó Karp durante una entrevista a RPP. Según explicó, Toledo presenta un problema cardíaco, antecedentes de cáncer por el que fue operado en Estados Unidos y una nueva afección neurológica.

La antropóloga sostuvo que la complejidad de los problemas médicos del exmandatario requiere especialistas y equipos que, según afirmó, no estarían disponibles para atenderlo adecuadamente. Asimismo, señaló que su esposo presenta nuevas dificultades cognitivas que necesitan una evaluación médica especializada.

LEA TAMBIÉN: Ministro de Justicia descarta otorgar indulto al expresidente Alejandro Toledo

“Es una combinación de fenómenos muy complejos porque, lo siento mucho decir eso, pero no está la expertise, la especialidad y las máquinas necesarias para cuidar todo esto” , declaró.

En ese contexto, Karp señaló que Toledo está dispuesto a afrontar en su domicilio las acusaciones que pesan en su contra. Por ello, renovó su solicitud a la mandataria para que evalúe otorgarle una gracia presidencial.

Eliane Karp reiteró su pedido a la presidenta Keiko Fujimori para que otorgue una gracia presidencial a Alejandro Toledo, alegando el deterioro de su salud. Foto: GEC.

“Estoy volviendo a pedir a la actual presidenta de Gobierno, por favor, le dé la gracia presidencial a mi esposo antes de que sea demasiado tarde. Renuevo mi pedido por el bien de la familia”, expresó.

Eliane Karp denuncia supuesta persecución política contra Toledo

Durante la entrevista, la ex primera dama también denunció una presunta persecución política contra el expresidente. Al ser consultada sobre los motivos de su afirmación, respondió: “Porque es obvio que es una persecución política”.

Karp cuestionó además que, desde su perspectiva, no se estarían respetando determinadas leyes aprobadas por el Congreso y promulgadas durante una administración anterior.

También fue consultada sobre si considera que la Corte Suprema está demorando intencionalmente la resolución de la casación vinculada al proceso de su esposo. “Sí, absolutamente. Yo creo que hay venganza metida ahí”, sostuvo.

LEA TAMBIÉN: Expresidente Alejandro Toledo es trasladado del penal de Barbadillo a un centro de salud

Finalmente, hizo un llamado a poner fin a lo que calificó como “odios”, “venganzas” y “persecuciones”. Además, cuestionó la actuación de los fiscales en las investigaciones contra Toledo y afirmó que estos habrían recibido órdenes para proceder de esa manera.

“Dejémonos todos de odios, de venganzas, de persecuciones, que dejen de inventar cosas que no son porque los fiscales han recibido órdenes, dar todas las órdenes que han dado”, concluyó.