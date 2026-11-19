Fernando Stahl, gerente general de Deutsche Pharma, explicó a Gestión que la empresa viene creciendo de forma constante en los últimos diez años, incluso durante la pandemia, cuando el mercado farmacéutico se contrajo. En ese periodo, su línea de desinfección de ambientes y superficies compensó la menor demanda de medicamentos.

“Este año, en comparación al anterior, hemos crecido alrededor de un 10%, lo que fue una meta bastante ambiciosa y hemos logrado conquistar ese objetivo”, afirmó. Al cierre del año, la empresa estima que el alza podría llegar hasta 12%.

Según el ejecutivo, el resultado responde a la reestructuración que hizo el gerente comercial en esa área y al cambio de perfiles dentro de la empresa, lo que permitió desarrollar canales de distribución e impulsar la venta en cada uno de ellos.

Fernando Stahl, gerente general de Deutsche Pharma.

De representar laboratorios alemanes a fabricar marca propia

El abuelo de Stahl fundó la primera empresa familiar en los años 50, cuando trajo al Perú representaciones de laboratorios farmacéuticos, principalmente alemanes. Entre ellas figuraba Hirudoid, entonces de la firma alemana Luitpold-Werk.

Luego, su padre asumió el control del negocio y se creó Deutsche Pharma en 2002, compañía en la que Fernando Stahl representa hoy a la tercera generación.

Tras décadas operando como representantes, en 2008 la familia dio el gran salto y compró a esa empresa europea todo su portafolio de marcas, incluida Hirudoid. “Pero manteniendo la calidad y todos los principios activos, toda la fórmula original del producto que se comercializaba en Alemania”, precisó.

Hace tres años, la empresa inició un proceso de profesionalización: un directorio con integrantes de la familia y directores externos. Además, incluyó la llegada de nuevos perfiles y una reestructuración interna, con la creación de un departamento de comercio exterior. Ese proceso se plasmó en un plan estratégico con visión al 2030, cuyo objetivo es convertir a la farmacéutica familiar en una empresa más corporativa.

Deutsche Pharma pasó de ser un laboratorio de representaciones a uno de productos propios, que hoy representan entre el 80% y el 90% de su portafolio.

Hirudoid, el producto que concentra casi la mitad de las ventas

Aunque abarca varias especialidades médicas —multivitamínicos, cremas para traumatología y desinfectantes para salas de operaciones, entre otros—, el portafolio de Deutsche Pharma descansa en Hirudoid, crema para golpes y hematomas que representa alrededor del 45% de sus ventas.

“Uno puede pensar que es un producto muy maduro, pero tiene un potencial importante y sigue creciendo dentro del portafolio”, señaló Stahl.

Con el pasar del tiempo, Deutsche Pharma pasó de ser un laboratorio de representaciones a uno de productos propios, que hoy representan entre el 80% y el 90% de su portafolio. Entre ellos también figuran Moviflex, para inflamación y dolor, y Purinor, un hepatoprotector. La mayoría se fabrica en el país: tras operar una planta propia en sus inicios, la empresa decidió tercerizar la producción por las exigencias regulatorias y hoy fabrica con Cifarma, parte del Grupo Portugal.

Además, mantiene representaciones de productos que llegan terminados desde Europa, como Piascledine (Francia), que ya está entre sus cinco principales productos; Cefasel (Alemania) y Eucarbon (Austria).

Las cadenas de farmacias y el retail concentran cerca del 60% de la venta; los distribuidores, que atienden a boticas independientes a nivel nacional, alrededor del 20%; y las licitaciones con el Estado, cerca del 4%. El 90% se despacha en Lima, desde un almacén propio en La Victoria y otro tercerizado en Ate, y son los mismos canales los que distribuyen a regiones.

Este año, el alza de los fletes y la escasez de contenedores complicaron la importación de principios activos, aunque la producción no se detuvo.

Nuevo almacén al sur de Lima y más marcas

Para 2027, Deutsche Pharma proyecta crecer nuevamente alrededor de 10%. Parte de ese plan pasa por un nuevo almacén de gran tamaño al sur de Lima. La empresa ya está adquiriendo terrenos y elabora el anteproyecto para definir su dimensión, por lo que aún no precisa el monto de inversión.

En paralelo, busca renovar el portafolio con productos complementarios y otros que le permitan entrar a nuevas especialidades. Tras visitar una feria internacional de medicamentos, la empresa filtra una lista de candidatos y conversa con laboratorios del exterior que podrían fabricarle productos con marca propia. “Para poder alcanzar los objetivos de crecimiento es necesario refrescar el portafolio”, indicó.

Su padre asumió el control del negocio y se creó Deutsche Pharma en 2002, compañía en la que Fernando Stahl representa hoy a la tercera generación.

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Del Perú al exterior: México, Medio Oriente y Argentina

El mercado peruano representa casi el 80% de las ventas de Deutsche Pharma, por lo que el desarrollo de los mercados externos es el foco de su nueva área de comercio exterior. Cuando compró las marcas europeas, la empresa adquirió también territorios que van desde Estados Unidos hasta Chile, además de Medio Oriente, el Golfo y África, aunque en la mayoría todavía no ha ingresado y son ‘mercados potenciales’.

Ecuador es su segundo mercado —después de Perú—, con más de 20 años de presencia y un mismo distribuidor desde entonces. Además, opera en Venezuela, Colombia, Bolivia y Centroamérica, y ya tiene un producto en México.

Según el último reporte de ADEX, Deutsche Pharma fue en 2025 la cuarta empresa exportadora de medicamentos para uso humano del país, con US$ 3.4 millones (+8.7%) y el 8% del total, detrás de Laboratorios Portugal, AC Farma y Medifarma. Ese año, Ecuador fue el principal destino de estos envíos peruanos, con el 43.7% del valor.

“Perú, el mercado lo desarrollamos nosotros, y es un trabajo diario que tenemos que replicar en cada país, amoldado a la cultura”, explicó.

México es uno de los mercados potenciales de su estrategia: ingresará con su cartera principal luego de realizar los estudios clínicos que exige la Cofepris. En Medio Oriente, donde ya tiene presencia, la coyuntura obliga a enviar todo por vía aérea y los costos se han disparado, por lo que busca una fabricación cercana a ese territorio en al menos un año. “Si nos toca perder, perdemos, pero ellos [los pacientes] son nuestro principal objetivo”, remarcó.

También evalúa ingresar a Argentina, que le abriría la puerta a Paraguay y Uruguay. Estados Unidos sería un proyecto conjunto con entidades de ese país, pero no es prioridad.

Plan ante El Niño

Desde inicios de año, la empresa armó un plan de contingencia ante El Niño junto con sus maquiladores y canales, para enviar producto con anticipación al norte del país y evitar desabastecimiento por huaicos.

Además, evalúa sumar productos fuera de su portafolio habitual, como vacunas o medicamentos vinculados a enfermedades transmitidas por mosquitos, según las necesidades que identifique el Gobierno.

DATOS CLAVES.

Registro sanitario. Obtener un registro sanitario desde cero toma en promedio al menos dos años, plazo que se acorta cuando el producto proviene de un país europeo de alta vigilancia.

Obtener un registro sanitario desde cero toma en promedio al menos dos años, plazo que se acorta cuando el producto proviene de un país europeo de alta vigilancia. Mercado farmacéutico. Stahl prevé que el mercado farmacéutico crezca el próximo año y advierte que la Digemid busca desarrollarse “para volverse como una FDA”, lo que traerá nuevas regulaciones a las que la industria deberá adaptarse.