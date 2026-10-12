La farmacéutica alemana Dr. Reckeweg inicia operaciones en el mercado peruano. (Foto: Dr. Reckeweg)
La farmacéutica alemana Dr. Reckeweg inicia operaciones en el mercado peruano. (Foto: Dr. Reckeweg)
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Eduardo Sotelo
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Una farmacéutica alemana que ya comercializa sus productos en más de 40 países acaba de completar un proceso que tomó hasta cinco años para entrar al mercado peruano. Dr. Reckeweg, especializada en medicamentos homeopáticos (alternativos) combinados, inicia operaciones con 30 productos registrados y una inversión de alrededor de US$ 500,000. Pero, tras superar la barrera regulatoria, la compañía ya prepara el siguiente movimiento, con metas de crecimiento que apuntan a ampliar su presencia en el mercado peruano.

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