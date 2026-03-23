El presidente del directorio de Bonapharm, Luis Salverredy, manifestó que, tras un crecimiento de alrededor de 20% en la facturación del año pasado, este 2026 estiman un aumento de aproximadamente 12%, considerando la coyuntura electoral y cualquier evento en esa línea . Pese a este postura conservadora, la compañía continúa enfocada en nuevas introducciones al mercado.

“El año pasado ingresamos al mercado 13 nuevos productos, siendo que 10 fueron de nuestra línea OTC (sin receta médica) y tres medicamentos. Para este año, los lanzamientos serán 20, teniendo en cuenta 14 OTC, cuatro medicamentos (entre psicotrópicos y cardio) y dos probióticos”, explicó el ejecutivo.

Dichas introducciones se realizarán a lo largo del 2026, a fin de ampliar el portafolio de la compañía que actualmente comprende cerca de 160 productos.

En el exterior: los negocios de Bonapharm en Ecuador y Bolivia

Solo el negocio local, significa para Bonapharm el 75% de la facturación; en tanto, el 25% corresponde a las ventas en Ecuador y Bolivia. Así, la representatividad de los ingresos del exterior muestra un aumento.

“Hasta el año pasado, las ventas externas tenían una representatividad de 20%, pero han pasado a crecer por un mejor perfomance de Ecuador, principalmente. La actividad de Bonapharm en este país ha tenido un aumento en sus transacciones de 45% en el 2025; a diferencia de Bolivia, donde a partir de su situación económica y política, hemos decidido entregar nuestro producto a un distribuidor”, precisó Salverredy.

Sin embargo, el ejecutivo aclaró que, aún en ese contexto, la compañía mantiene su política de lanzamientos en los tres países. Así, al mercado ecuatoriano, ingresarán 11 productos, los cuales se sumarán a los 40 que tiene la marca en esa nación; mientras, que a Bolivia, entrarán cinco productos que incrementarán la actual cartera de 18 fármacos en el país altiplánico.

Luis Salverredy, presidente del Directorio de Bonapharm. (Foto: Elías Alfageme).

Ingreso de Bonapharm a Panamá

En el segundo semestre del 2026, Salverredy adelantó que Bonapharm planea incursionar en Panamá, desde donde aspira obtener representatividad en el mercado centroamericano. El plan es ingresar al mercado panameño y, posteriormente, asociarse con un distribuidor que afiance la marca en otros estados de América Central.

“Estamos pensando en ingresar con paquetes de 20 productos y si todo sale bien, introduciremos entre 10 y 20 productos nuevos por año”, expresó.

El ejecutivo manifestó que este nuevo destino muestra especial potencial para la línea de probióticos, ante el clima tropical de la zona.

“En términos de facturación global, creemos que Panamá en su primer año de operación tendrá una representatividad de 3% y 4% de la facturación, pero en el segundo año, es muy probable, que alcance entre el 5% y 10%”, culminó.