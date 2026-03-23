Bonapharm cuenta con portafolio de cerca de 160 productos en Perú. (Foto: Bonapharm).
Bonapharm cuenta con portafolio de cerca de 160 productos en Perú. (Foto: Bonapharm).
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Mayumi García
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La peruana Bonapharm transitó un buen periodo en el 2025, apalancado en sus más de 10 nuevos productos y un mercado local con mayor disposición de gasto. A partir de esos factores, la compañía -que también opera en Ecuador y Bolivia- traza el rumbo de su negocio para este 2026, en un entorno electoral que, en el escenario local, los convoca a ser cautos en cuanto a sus expectativas.

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