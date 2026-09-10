José Antonio González, gerente general de Adium Perú, explicó que el buen desempeño registrado por la compañía durante el primer semestre responde a la maduración de los lanzamientos realizados en los últimos años, especialmente de aquellos introducidos hacia finales de 2025. Entre ellos destaca tirzepatida, comercializada bajo la marca Mounjaro, para el tratamiento de la obesidad. “ Estamos creciendo encima del 20% ”, señaló a Gestión.

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En esa línea, destacó el desempeño de Mounjaro, puesto en góndolas en octubre de 2025. A menos de un año de su llegada al mercado, el tratamiento ya se encamina a convertirse en uno de los productos de mayor venta para el tratamiento del sobrepeso. “Incluso durante algunos meses del primer semestre fue el producto de mayor venta del mercado farmacéutico”, afirmó.

En paralelo, Adium reforzó su presencia en el segmento cardio metabólico, con tratamientos para hipertensión, dislipidemias y falla cardíaca. En este último campo, González destacó la incorporación de nuevas terapias que, según indicó, han contribuido a consolidar el liderazgo de la compañía. “Hemos traído los tres mosqueteros de las terapias para lograr tratar la falla cardíaca y, en ese sentido, tenemos ya un liderazgo consolidado”, sostuvo.

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Adium prepara su ingreso al mercado OTC. La compañía prevé lanzar en el segundo semestre de 2027 productos para dolor, salud gastrointestinal y bienestar. Foto: Andina

¿Continuará la ampliación de su portafolio?

En el mediano plazo, Adium Perú prevé continuar ampliando su portafolio con nuevos tratamientos en áreas como salud mental, cardio metabolismo, obesidad y terapias de alto costo. En salud mental, por ejemplo, la compañía acaba de incorporar su cuarto producto para el sistema nervioso central. “Hemos incorporado tratamientos para esquizofrenia, trastorno por déficit de atención (TDA) en adultos y, recientemente, para la epilepsia refractaria”, comentó González.

La expansión también alcanza al segmento de terapias de alto costo. Hace unos días, el laboratorio lanzó un tratamiento para la enfermedad de Fabry y prevé incorporar próximamente otra terapia para una enfermedad rara. Este negocio crecería por encima de 15% este año, aunque su evolución estará vinculada a las políticas de acceso que pueda desarrollar junto con el Estado, explicó el ejecutivo.

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Actualmente, entre 70% y 72% del negocio de Adium Perú corresponde a medicamentos para patologías de mayor prevalencia, mientras que entre 25% y 28% está concentrado en terapias de alto costo, que comprenden oncología, hematología, enfermedades raras y huérfanas e inmunología.

La composición del negocio también marca diferencias en sus mercados. Mientras los medicamentos para patologías de mayor prevalencia tienen una fuerte presencia en el sector privado, las terapias de alto costo dependen en mayor medida del sector público y las aseguradoras. “En este último segmento, uno de los principales retos es ampliar el acceso a tratamientos innovadores que, pese a su mayor costo inicial, pueden generar ahorros al reducir otros gastos asociados a la atención de los pacientes”, acotó.

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José Antonio González, gerente general de Adium Perú. Foto: Adium

OTC: el siguiente paso para el 2027

Otro de los proyectos de Adium en Perú es su ingreso al mercado de productos de venta libre (OTC), previsto para el segundo semestre de 2027 . “Estamos registrando los productos más básicos o más elementales que no requieran prescripción médica para ir por el lado dolor y para ir por el lado de salud gastrointestinal con probióticos ”, expresó el directivo.

La estrategia de entrada también tendrá un componente diferencial en comunicación. En lugar de centrarse únicamente en la publicidad tradicional, la compañía buscará desarrollar un modelo novedoso. “Probablemente vamos a ir con un modelo OTC distinto, un modelo de educación e información más que un modelo de promoción clásica de publicidad”, sostuvo.

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Aunque el presupuesto para este proyecto aún no está definido, el ejecutivo estimó que las inversiones en comunicación podrían superar US$1 millón por producto y llegar hasta US$ 1.5 millones, dependiendo de cada lanzamiento.

Para 2027, sin embargo, el aporte de las nuevas categorías todavía sería limitado. González prevé que el crecimiento de la compañía provenga principalmente de los negocios que ya cuentan con una posición consolidada, como obesidad, cardio metabolismo y terapias de alto costo.

Las nuevas apuestas, en cambio, responden a una estrategia de expansión de más largo plazo. “Sabemos que los resultados van a estar seguramente en los siguientes tres años”, agregó.