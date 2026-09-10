El mercado farmacéutico mantiene su dinamismo. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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Mientras el mercado farmacéutico registra una tasa de crecimiento de entre 6% y 8%, la multinacional Adium viene creciendo a doble dígito en Perú durante los primeros seis meses de 2026, por encima del desempeño del mercado. Ante ese ese escenario, ¿qué metas se ha trazado la multinacional para el mediano plazo?

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