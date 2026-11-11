Si una persona estuvo afiliada al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y dejó de aportar durante varios años, sus aportes realizados no desaparecen. La Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó que puede retomar sus pagos en cualquier momento y continuar acumulando aportes para acceder a una pensión.

La entidad, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), explicó que esta situación también alcanza a quienes dejaron de trabajar en planilla y actualmente se desempeñan como independientes. En estos casos, los afiliados pueden volver a realizar sus aportes por cuenta propia.

“Algunos de nuestros afiliados dejaron de trabajar en planilla y ahora son trabajadores independientes. Lo primero que deben saber es que no empiezan de cero, sus aportes realizados se mantienen. Pueden reanudar el pago de sus aportes ellos mismos cada mes”, señaló Katherine Velarde, vocera de la ONP.

¿Cuánto se debe aportar?

En el marco de la iniciativa “Tu pensión se construye desde hoy”, la ONP informó que los afiliados pueden realizar aportes desde S/ 160 mensuales. Este monto corresponde al 13% de la Remuneración Mínima Vital (RMV) vigente y, según la entidad, incluso puede fraccionarse hasta completar el aporte correspondiente.

La ONP precisó que no es necesario realizar una nueva afiliación para volver a aportar. “El afiliado puede retomar sus aportes en cualquier momento, no necesita volver a afiliarse. El aporte mínimo es S/ 160, que es el 13 % de la Remuneración Mínima Vital (RMV) vigente” , indicó Velarde.

La ONP cuenta con canales digitales y presenciales para que los afiliados independientes puedan realizar sus aportes. Foto: Andina.

Además, existe un plazo para efectuar el pago del aporte correspondiente sin recargo por mora. Por ejemplo, el aporte de octubre puede pagarse hasta el 30 de noviembre.

¿Qué beneficios se obtienen al retomar los aportes?

La ONP señala que continuar con los aportes permite al afiliado seguir construyendo su pensión y contar con protección frente a determinadas contingencias. Entre los beneficios se encuentran la pensión y el seguro de salud, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada prestación.

En el caso de un accidente que impida al trabajador independiente continuar con sus actividades, puede solicitar una pensión y acceder a un seguro de salud. Una de las condiciones para acceder a esta pensión es haber realizado al menos 12 meses de aportes dentro de los tres años anteriores a la ocurrencia del accidente .

¿Cómo pagar los aportes a la ONP?

Los afiliados cuentan con canales digitales disponibles las 24 horas para efectuar sus pagos. Entre ellos se encuentran la billetera electrónica Interbank Negocios y los canales virtuales de Interbank.

También pueden realizar el pago mediante la plataforma de Operaciones en Línea de la Sunat, sin necesidad de contar con una clave SOL.

De manera presencial, el pago puede efectuarse en los agentes Interbank, utilizando el código de servicio 0600203, el número de documento de identidad del afiliado y el monto correspondiente.

Otra alternativa son las ventanillas del Banco de la Nación, donde se debe indicar el número de documento de identidad, el periodo que se desea pagar y el monto del aporte.

Para recibir orientación, la ONP dispone de la línea “ONP Te escucha”, en el teléfono (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.