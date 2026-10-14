Hay 1.8 millones de afiliados a las AFP que aún pagan comisiones sobre el sueldo. Estos podrán decidir migrar hacia la comisión sobre su fondo (foto: USI).
Hay 1.8 millones de afiliados a las AFP que aún pagan comisiones sobre el sueldo. Estos podrán decidir migrar hacia la comisión sobre su fondo (foto: USI).
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José Carlos Reyes Leyva
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En los próximos meses vienen importantes cambios para los afiliados a las AFP, como parte del proceso de implementación de la ley Nº 32123, Ley de modernización del sistema previsional peruano. Si bien esta ley se emitió en el 2024, su ejecución se ha venido dando de forma progresiva.

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