Estados Unidos incluyó este lunes a la empresa singapurense Megaspeed en su lista negra comercial por sospechas de que desvió chips de inteligencia artificial (IA) hacia China, en violación de los controles de exportación estadounidenses.

La medida, adoptada hoy por el Departamento de Comercio y cuya publicación oficial está prevista para el miércoles, obligará a las empresas estadounidenses a obtener una licencia antes de suministrar a Megaspeed productos o tecnología sujetos a los controles de exportación de EE.UU..

Según publicó este lunes The New York Times, Megaspeed empezó a comprar grandes cantidades de chips del fabricante Nvidia en 2025 para enviarlos desde California a Malasia, donde su filial recibió entre julio de ese año y febrero de 2026 suministros sujetos a controles por valor de más de 800 millones de dólares.

Megaspeed fue fundada por Alice Huang, a quien funcionarios estadounidenses consideran sospechosa de colaborar con los servicios de inteligencia chinos y que mantuvo una relación con el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang.

El regreso de Jensen Huang a la dirección de Nvidia, anunciado también este lunes, se produjo apenas once días después de su dimisión a raíz de sus relaciones extramatrimoniales con Alice Huang y con empleadas de la tecnológica estadounidense.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que había intervenido directamente para que Huang fuera restituido, que la investigación del Gobierno exoneraba al directivo y que no había pruebas de que hubiera cometido ninguna ilegalidad.

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La decisión llega también después de meses de desacuerdos dentro del Gobierno de Trump sobre cómo actuar contra Megaspeed, según el Times y otros medios como Axios.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que su departamento, el Pentágono y el Departamento de Estado, entre otros, llevaban meses pidiendo incluir a la empresa en la lista negra, mientras que el Departamento de Comercio, dirigido por Howard Lutnick, se resistía a hacerlo, según Axios.

Según este medio, Bessent preguntó en una reunión a Lutnick por qué Megaspeed aún no figuraba en la lista negra, a lo que el secretario de Comercio se limitó a responder que lo iba a investigar.

Tres congresistas demócratas investigan si los intereses de Cantor Fitzgerald, firma controlada por los hijos de Lutnick, influyeron en las decisiones del secretario sobre Megaspeed.

Elaborado con información de EFE