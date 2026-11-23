Las acciones de Nvidia se dispararon este lunes un 31.5%, hasta los US$ 165.05 por título, en su mayor subida diaria en 23 años, después de que el consejo de la compañía restituyera a Jensen Huang como presidente y CEO (consejero delegado).

Los títulos del fabricante de chips para inteligencia artificial (IA) se anotaron la subida tras darse a conocer el regreso de Huang, que el 12 de noviembre había anunciado su dimisión tras revelarse que mantuvo una relación extramatrimonial con Alice Huang, una empresaria tecnológica china que los servicios de inteligencia de Estados Unidos acusan de ser una espía de Pekín. Además, también mantuvo relaciones con dos trabajadoras de Nvidia.

La subida es la mayor de Nvidia desde mayo de 2003 y hace que la tecnológica estadounidense recupere parte de las pérdidas acumuladas durante las últimas semanas.

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Sin embargo, sus acciones todavía cotizan cerca de un 31% por debajo del máximo histórico de cierre de US$ 239.24 alcanzado el pasado 6 de octubre.

El regreso del directivo pone fin a la incertidumbre sobre el liderazgo de Nvidia, que había nombrado a su directora financiera, Colette Kress, como consejera delegada interina.

(ARCHIVO) El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang (derecha), habla junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la inversión en el país, en la Casa Blanca, en Washington D. C., el 30 de abril de 2025. (Foto de Jim WATSON / AFP)

La compañía afirmó que considera que la reincorporación de Huang no supone un riesgo para la seguridad nacional y que el ejecutivo respaldará la investigación interna sobre si fue objeto de una operación de inteligencia extranjera.

El presidente estadounidense, Donald Trump, celebró la decisión, que había reclamado públicamente, después de que la salida de Huang sacudiera a los inversores.

No elimina los interrogantes sobre la IA, dicen expertos

El rebote de Nvidia aupó este lunes al índice tecnológico Nasdaq, que ganó un 6.5%, aunque estas subidas “no eliminan los interrogantes sobre el negocio de la IA”, afirma el experto James Mackintosh al diario Wall Street Journal (WSJ).

Señala en particular las “dudas sobre el elevado gasto en centros de datos, la financiación de clientes y la creciente competencia de otros fabricantes de chips, como AMD y Broadcom”.

“El regreso de Huang no resuelve los desafíos estructurales del sector ni los de Nvidia”, agrega.

Por otra parte, Huang se ha convertido además en uno de los consejeros delegados que menos tiempo han tardado en regresar a una empresa cotizada de Wall Street tras abandonar el cargo.

Según datos de Equilar citados por el WSJ, los once días transcurridos entre sus dos etapas al frente de Nvidia representan el regreso más rápido de un CEO del índice desde al menos 2016.

Nvidia, fundada en 1993, es una de las principales beneficiarias del auge de la IA y una pieza clave para empresas como Amazon, Google, Meta y Microsoft, que invierten miles de millones en esta tecnología.

La empresa publicó la semana pasada unos resultados que reflejaron un beneficio neto de US$ 183,297 millones en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, un 137 % más que en el mismo periodo del año anterior.