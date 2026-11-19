El 26 de octubre, Microsoft ofreció paquetes de bajas voluntarias incentivadas a 60,000 empleados, una cuarta parte de su fuerza laboral global. La medida forma parte de una tendencia cada vez más común: empresas rentables que toman decisiones drásticas para reducir sus costos laborales. Sin embargo, esta herramienta no es nueva. Wayne Cascio, profesor universitario distinguido emérito de la Universidad de Colorado en Denver, estudia cómo las empresas reducen sus plantillas desde la década de 1990. Conversó conmigo para poner en perspectiva el anuncio de Microsoft. Estos son algunos extractos editados.

¿La oferta de Microsoft a 60,000 personas es una de las más grandes de la historia?

Wayne Cascio: Es una cifra elevada, pero no la más grande. A principios de la década de 2000, cuando muchas personas pasaron de los teléfonos fijos a los celulares, Verizon ofreció indemnizaciones por salida voluntaria a 152,000 empleados. En el 2006, Ford ofreció bajas voluntarias incentivadas a 75,000. Ambas empresas perdían dinero e intentaban revertir su situación. La oferta de Microsoft a una cuarta parte de su fuerza laboral, en la misma semana en que superó las estimaciones de ganancias de los analistas, es significativa.

¿Cuándo comenzaron las empresas a utilizar estos programas y cómo han cambiado?

Las bajas voluntarias incentivadas comenzaron en la década de 1970, principalmente en el sector manufacturero. Durante la crisis financiera mundial del 2008, fueron ampliamente utilizadas por empresas de todo tipo. Desde entonces, se han convertido en una herramienta importante para reducir las plantillas, junto con los despidos involuntarios.

Lo que está cambiando es el perfil de los trabajadores a quienes se ofrecen estos planes. Antes, las empresas solían exigir una edad y antigüedad mínimas: por ejemplo, tener más de 55 años y al menos 10 años en la compañía. El programa de Microsoft no establece límite de edad y casi no exige antigüedad. Se ofrece a todos los empleados de ciertos departamentos. Ese enfoque es cada vez más común.

¿Estos programas siempre responden a un exceso de contratación o a condiciones económicas desfavorables?

No. Últimamente, suelen responder a la necesidad de preservar los márgenes de ganancia. Optar por un plan de salida voluntaria, en lugar de un despido, busca proteger la moral de los empleados y el valor de la marca, para que las personas sigan queriendo incorporarse a la empresa o permanecer en ella.

¿Suele funcionar?

Hasta cierto punto, sí. Las personas quieren sentir que tienen el control. Cuando te despiden, sientes que las cosas te suceden y escapan de tus manos. Al ofrecerles una opción y un plazo para evaluar sus alternativas, las empresas les permiten sentir que controlan su destino.

¿Cuáles son las desventajas?

La principal es que las empresas pueden perder a sus empleados de mayor rendimiento: personas muy demandadas, independientemente de la situación económica. Para evitarlo, excluyen a ciertos equipos o departamentos de la oferta.

Si un director de Recursos Humanos te dijera que necesita reducir personal y puede recurrir a las bajas naturales, los despidos o las bajas voluntarias incentivadas, ¿qué le recomendarías?

A menudo, la decisión depende de la mentalidad del director general y de los demás líderes. He identificado dos tipos: quienes ven a los empleados como un costo y quienes los consideran un activo que deben desarrollar. Los primeros suelen tomar decisiones que conducen a los despidos. Los gerentes que ven a las personas como activos tienden a preferir las bajas voluntarias incentivadas.

Si un amigo recibiera la oferta de baja voluntaria incentivada de Microsoft y no supiera si aceptarla, ¿qué consejo le darías?

Suelo contar la historia de los primeros despidos de IBM. Durante la mayor parte de su historia, la empresa nunca había reducido su plantilla y sus líderes se sentían mal por hacerlo.

Por eso, ofrecieron a los empleados dos años de salario como indemnización, más una bonificación de US$ 25,000. En los años siguientes, IBM realizó varias rondas de despidos y ofertas de bajas voluntarias, pero nunca volvió a ser tan generosa. Las investigaciones muestran que las empresas tienden a reducir la generosidad de estas ofertas con el tiempo. Por eso, creo que puede ser inteligente aceptar la primera.

Pero, sobre todo, cuando tengo estas conversaciones, intento actuar como un médico que escucha a un paciente. Presto atención a lo que la persona dice. Comparto mis opiniones, pero, principalmente, hago preguntas para ayudarla a tomar sus propias decisiones. Las bajas voluntarias incentivadas tienen que ver con el control personal; por eso, cualquier cosa que refuerce la autonomía del empleado es positiva.