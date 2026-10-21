El Indecopi informa sobre tres alertas de consumo relacionadas con posibles fallas en vehículos de las marcas Ford, Toyota y Audi, que podrían comprometer la seguridad de sus ocupantes. En total, se reportaron 85 vehículos involucrados, por lo que se recomienda a los consumidores verificar si sus unidades están incluidas en estas alertas y seguir las indicaciones de los proveedores.

Ford Perú S.R.L. informó que 35 vehículos Ford Expedition, de los años de fabricación 2025 y 2026, podrían presentar fallas en sus luces LED, lo que reduciría la visibilidad del conductor y haría que el vehículo sea menos visible para otros conductores, aumentando el riesgo de accidentes. Para más información, los consumidores pueden comunicarse al 0 800 71587 o escribir a acfordpe@ford.com. Alerta disponible en este enlace.

Toyota del Perú S. A. reportó que 28 vehículos RAV4 PHEV, de fabricación 2026, podrían perder potencia de manera inesperada mientras circulan, lo que podría dificultar que el conductor acelere o mantenga la velocidad y aumentar el riesgo de accidentes. Los consumidores pueden verificar si su vehículo está incluido en esta campaña ingresando su número de identificación vehicular (VIN) en https://www.toyotaperu.com.pe/llamado-revision, llamando al 0-800-00669 o escribiendo a cac@toyota.com.pe. Alerta disponible en este enlace.

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Euro Motors S. A. informó sobre 22 vehículos Audi Q3, del año de fabricación 2026, cuyos cinturones de seguridad podrían presentar fallas de ensamblaje o fijación. En caso de un choque o frenado brusco, el mecanismo que ajusta automáticamente el cinturón podría no funcionar correctamente, lo que reduciría la protección de los ocupantes y aumentaría el riesgo de lesiones. Para más información, pueden llamar al (01) 618-5050 o escribir a atencionalcliente@audi.com.pe. Alerta disponible en este enlace.

El Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta del Indecopi para difundir información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o la salud de los consumidores o de sus bienes. La información difundida es proporcionada por los proveedores y por las autoridades sectoriales competentes.