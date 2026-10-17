La Municipalidad Provincial del Callao encabezó la lista con 233 barreras, seguida por el Gobierno Regional de Madre de Dios y el MTC, de acuerdo con el balance del primer semestre. Foto: Indecopi
La Municipalidad Provincial del Callao encabezó la lista con 233 barreras, seguida por el Gobierno Regional de Madre de Dios y el MTC, de acuerdo con el balance del primer semestre. Foto: Indecopi
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Redacción Gestión
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Según la entidad, estas medidas generaron un ahorro estimado de más de S/ 29 millones para ciudadanos y empresas.

Del total, 4,011 barreras fueron eliminadas voluntariamente por distintas entidades públicas, como parte de las acciones de oficio impulsadas por la institución. De ese grupo, las municipalidades provinciales a nivel nacional concentraron 3,655, equivalentes al 91.1%.

Entre las comunas que registraron mayores avances figuran las municipalidades provinciales de Mariscal Luzuriaga, en Áncash, con 264 barreras eliminadas, y Sechura, en Piura, con 261.

No obstante, otras entidades mantuvieron exigencias que fueron identificadas como ilegales o carentes de razonabilidad. declaró 608 barreras de este tipo mediante procedimientos iniciados de oficio o a solicitud de parte.

La Municipalidad Provincial del Callao encabezó el ranking negativo, con 233 barreras, que representaron el 38.3% del total. Le siguieron el Gobierno Regional de Madre de Dios, con 73, y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con 30.

Los resultados forman parte de los rankings semestrales de barreras burocráticas que publica el para evaluar el cumplimiento de las normas de simplificación administrativa.

La entidad también difunde los rankings preventivo y de funcionarios, con los que busca promover la eliminación voluntaria de requisitos y reconocer las buenas prácticas en la gestión pública.

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