El Grupo Andino avanza en su estrategia de expansión internacional con su ingreso al negocio de logística marítima y portuaria en España. A través de Andino Inversiones Global (AIG), compañía peruana especializada en infraestructura aeroportuaria y servicios logísticos, anunció un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones de Quimgra, empresa española especializada en servicios portuarios y almacenamiento de productos químicos y minerales.

La operación se realizará mediante Cosmos Global Logistics España, sociedad de propósito especial constituida para concretar la adquisición. Según el hecho de importancia comunicado por AIH a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la transacción se encuentra sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones precedentes y a la obtención de las aprobaciones correspondientes.

Quimgra tiene presencia operativa en los puertos de Cádiz y Castellón, en España, y cuenta con cerca de 30 años de experiencia en el sector . Entre sus principales actividades figuran el envasado, la carga a granel y el almacenamiento de fertilizantes y minerales, además del control de existencias y otros servicios portuarios.

De acuerdo con la información proporcionada por la compañía, Quimgra gestiona más de 200,000 toneladas anuales y dispone de aproximadamente 75,700 metros cuadrados (m²) de capacidad de almacenamiento. De esta superficie, 54,100 m² corresponden a instalaciones bajo concesión y los 21,600 m² restantes a instalaciones arrendadas.

La compañía española gestiona más de 200,000 toneladas anuales y dispone de aproximadamente 75,700 m² de capacidad de almacenamiento. Foto: Quimgra

Una nueva plataforma logística en Europa

La adquisición representa la entrada de Andino al negocio de logística marítima y portuaria en España y amplía su presencia en el mercado europeo . La compañía afirmó que busca aprovechar la ubicación de Quimgra en dos puertos estratégicos para el comercio internacional de materias primas y su vinculación con los sectores industriales y agroindustriales.

Según explicó la empresa, la incorporación de esta plataforma operativa permitirá ampliar su oferta de servicios, diversificar sus fuentes de ingresos y desarrollar nuevas oportunidades comerciales en Europa. Asimismo, la operación abre la posibilidad de conectar la experiencia logística de Cosmos Global Logistics en Latinoamérica con una infraestructura portuaria en España.

La compañía también identifica oportunidades de complementariedad entre Cosmos Global Logistics y Quimgra, particularmente en el desarrollo comercial, la transferencia de conocimiento, las eficiencias operativas y el aprovechamiento de economías de escala.

Con esta operación, Andino amplía su presencia en España, donde también opera a través de Servicios Aeroportuarios Andinos (SAASA), en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Foto: Grupo Andino

Grupo Andino refuerza su presencia en España

La operación se enmarca en la estrategia de internacionalización de Andino, que busca ampliar su participación en infraestructura y servicios vinculados al comercio exterior.

En España, el grupo ya cuenta con presencia a través de Servicios Aeroportuarios Andinos (Saasa), que inició operaciones en abril de 2026 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Con la incorporación de Quimgra, amplía su exposición al sector logístico, sumando ahora actividades marítimas y portuarias a su presencia en el ámbito aeroportuario.

En materia operativa, Quimgra cuenta con certificación de cumplimiento de la normativa SEVESO y el estatus de Operador Económico Autorizado (OEA) en ambas instalaciones, condiciones que, según la empresa, refuerzan sus capacidades de seguridad, control operativo y gestión de riesgos.