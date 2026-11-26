Karsten Kunckel, presidente de la AAP, señaló que el mercado atraviesa un récord histórico. Así, ¿cuántas unidades se venderán al cierre del año?

“Al terminar el año esperamos haber vendido 265,000 vehículos livianos, y eso significa un crecimiento de 42% respecto al año anterior. Nunca en la historia del Perú hemos vendido tantos vehículos nuevos”, comentó a Gestión.

Karsten Kunckel, presidente de la AAP.

AAP: venta de autos crecería 10% en 2027

Para el líder gremial, la cifra es una señal positiva porque refleja la renovación del parque automotor. No obstante, precisó que el país aún está lejos del nivel de vehículos per cápita de sus vecinos: Chile vende cuatro veces más unidades per cápita que el Perú, e incluso Bolivia supera al mercado local.

“Hay todavía un potencial enorme de crecer el parque automotor, pero lo que necesitamos también es reducir el parque automotor antiguo, como se hace en otros países”, remarcó.

De cara a 2027, Kunckel reconoció que los retiros de las AFP y el tipo de cambio fueron los dos factores que gatillaron el salto de este año y que no se repetirán. Aun así, proyectó que las ventas de vehículos livianos podrían crecer 10% en 2027 respecto a este año.

En esa línea, destacó el rol del crédito vehicular, que este año creció 16%. “Todavía falta mucha más penetración. Esperamos que eso crezca más para el próximo año y con eso también tengamos más accesibilidad a los autos nuevos”, indicó.

Al terminar el año esperan haber vendido 265,000 vehículos livianos, y eso significa un crecimiento de 42% respecto al año anterior, proyectó la AAP.

Autos hechos en China ya son 52% de ventas en Perú

El avance de las ventas también presiona a los talleres. “Es muy importante ese crecimiento que en realidad nadie se lo esperaba. No estábamos preparados para afrontar una venta tan amplia y eso también genera retos al servicio de postventa”, admitió el presidente de la AAP.

Según explicó, varios asociados del gremio ya ofrecen atención las 24 horas para copar sus bahías de servicio de forma eficiente. A ello se suma que los vehículos nuevos requieren menos mantenimiento que los antiguos, lo que permite extender los intervalos de servicio y, a su juicio, mitigar la demanda de postventa que se viene.

En cuanto a la competencia, Kunckel precisó que los vehículos fabricados en China ya representan el 52% de lo que se vende en el Perú, cifra que incluye a marcas estadounidenses y europeas que producen en ese país.

¿Llegarán más marcas chinas en 2027? “Es un tema de consumidor. Si la marca china ofrece un buen vehículo a un buen costo-beneficio, entonces es bastante probable que la penetración de las marcas chinas vaya creciendo”, anotó.

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Una ruta al 2036

En su centenario, la AAP presentó al Congreso una hoja de ruta del transporte hacia el 2036. “En el tema de transporte hay que tener una visión a largo plazo. No se puede simplemente pensar en el periodo en que una autoridad ha sido elegida”, sostuvo Kunckel.

La primera prioridad, según el gremio, es mejorar el transporte público. “Faltan culminar los metros que están en planificación, pero también el propio transporte público hay que mejorarlo con buses más modernos y carriles segregados”, afirmó.

El vocero advirtió que el transporte informal, que congestiona la ciudad, existe porque cubre una necesidad: sin él, muchos no llegarían a su trabajo. Por ello, planteó reemplazarlo con buses grandes en vías segregadas que lleguen más rápido a su destino.

Luego vienen la infraestructura, la gestión del transporte y del tránsito, y la renovación del parque automotor. “Tenemos demasiados vehículos antiguos que técnicamente ya no deberían circular en la calle, y hay revisiones técnicas muy permisivas. Eso también es un tema que hay que mejorar”, concluyó.