Sobre las razones de la explosión en la venta de vehículos en los últimos meses, las condiciones de financiamiento y las dificultades que acarrearía El fenómeno de El Niño, conversó en exclusiva con Gestión William Robles, Chief Financial Officer (CFO) de la firma.

Se vendieron 188,816 vehículos entre enero y agosto, lo que representa un crecimiento interanual de 39.6%, según la Asociación Automotriz del Perú. En el 2025 las ventas subieron 25%. ¿Qué explica el dinamismo?

El mercado vehicular se ha dinamizado más allá de lo esperado. Primero, por una actividad económica de buen ritmo, así como la generación de empleo formal y la demanda interna. Segundo, el tipo de cambio también ha ayudado mucho este año a que los precios de los vehículos se mantengan estables. Y un tercer factor es la gama de oferta de vehículos que ha generado mayor demanda por parte de los consumidores.

¿Cuáles son las expectativas para el cierre de año?

(En el mercado) veníamos vendiendo entre 180,000 y 190,000 unidades al año. Para este año, existe una alta probabilidad de que se logren 250,000 unidades vendidas. Sin embargo, si vemos esta cifra con respecto a nuestros vecinos, llámese Chile o Colombia, ellos ya están por encima de los 300,000.

Entonces, es de esperar que el mercado local en los próximos dos años pueda llegar a esos niveles de 300,000. Creo que teníamos una demanda rezagada que se ha activado por los elementos que mencionaba.

Para este año, existe una alta probabilidad de que se logren 250,000 unidades vendidas de vehículos en el mercado, estima MAF.

Financiamiento

Pese a ese dinamismo en las ventas, el crédito vehicular crece a un menor ritmo, a 14% interanual. ¿Por qué?

El financiamiento viene creciendo entre 25% y 30% (interanual), si vemos (solo) los (flujos de) préstamos para las nuevas ventas (de automóviles). El stock de portafolio, obviamente, como hay flujos de entradas y de salidas (personas que terminan de pagar su deuda), crece un poco menos (14% interanual).

Pese a ello, 30% es menor al casi 40% de incremento en las ventas….

Algunos consumidores compran vehículos al contado o recurren a préstamos de consumo, o utilizan los ahorros que poseen. Es decir, no se financia el 100% de las ventas (de automóviles).

¿Qué porcentaje de los nuevos vehículos vendidos se financian?

Puedo mencionar el caso de Toyota, entre el 35% y 36% (de las ventas de esa marca) es financiado por MAF. Hace un año y medio era el 32%.

Cuota

¿Cuál es la cuota inicial que pagan las personas que adquieren un crédito vehicular?

El promedio en MAF es de 30% de cuota inicial (20% en el mercado), aunque podemos dar hasta 0% a aquellos perfiles con mayor capacidad de pago.

¿Cómo ha cambiado frente al 2025?

Se mantiene alrededor del 30%, pero este año en algunos meses ha subido a 32% o 33%. Hemos visto más liquidez que el año anterior. Pero las condiciones no han cambiado; es porque los clientes están dando un poco más de inicial.

¿A qué se debe?

Creería que es porque están yendo a modelos de mayor ticket (precio), los híbridos o los SUV (vehículos utilitarios deportivos por sus siglas en inglés), que son las que han tomado mayor crecimiento dentro del portafolio a nivel de Perú. Entonces, eso implica que las personas paguen nominalmente un poco más de cuota inicial.

Otro factor es que las personas (ahora) tienen mucha facilidad de financiamiento. Si el cliente necesita completar la inicial, dispone de muchas alternativas, y es por el apetito de las entidades financieras.

Mercado de valores

¿Cómo ha cambiado en el último año el plazo promedio en que las personas cancelan su crédito vehicular?

El promedio ahora está en 44 meses, y el año pasado (la media) estaba en 46 meses. Eso tiene que ver con factores que he mencionado como la mayor oferta crediticia (por parte de las entidades financieras) y la mayor liquidez.

¿Qué operación ha realizado MAF en el mercado de valores?

El portafolio de crédito vehicular híbrido de MAF crece en S/ 3 millones cada mes. Entonces, la empresa decidió lanzar en el mercado de valores local una emisión de bonos verdes para financiar esos préstamos. Se logró captar S/ 8.2 millones a una tasa de 5.09% a 3 años.

¿La empresa espera realizar pronto otra emisión similar?

Sí, en el primer trimestre del próximo año, por un monto mayor, de unos S/ 40 millones.

El financiamiento de adquisición de nuevos vehículos viene creciendo entre 25% y 30% interanual, según MAF.

Moderación por El Niño

Es “altamente probable” que el ritmo de crecimiento de los nuevos préstamos vehiculares baje durante el primer semestre del 2027, por efecto de El Niño, como consecuencia de una moderación en las ventas, según William Robles, de MAF Perú.

Asimismo, MAF prevé un posible incremento del 50% en el porcentaje de su cartera atrasada, hoy en 4.7%, por el fenómeno. Incluso si El Niño es más crítico, la morosidad se elevaría a 7%, es decir, casi se duplicaría, sostuvo Robles.

Paradójicamente, fuera de Lima, la expansión del crédito vehicular se da principalmente en ciudades del norte como Chiclayo, Trujillo y Chimbote, donde se espera un fuerte impacto del clima, dijo.