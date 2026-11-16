En las últimas 24 horas se registraron lluvias intensas en la costa de Lambayeque, como parte del fenómeno El Niño. En los distritos de Motupe y Olos, las precipitaciones superaron los 40 litros por metro cuadrado, según el Senamhi.

En Motupe llegó a 43. milímetros de lluvia, seguido de Pasabar (Olmos), con 42.1 mm y el Virrey (cerca de Piura), con 39.1 mm. Ello evidencia la mayor incidencia de precipitaciones en el norte de la región.

En otras zonas de Lambayeque se reportaron lluvias intensas, aunque con menores acumulados, como Vista Florida —camino a Picsi—, Tongorrape, Reque, Chiclayo y Cayaltí.

El Senamhi añadió que las lluvias vistas en el norte de la región destacan por su intensidad y concentración, especialmente en Motupe y Olmos.

Más lluvias por El Niño

El Senamhi estima que hasta el 17 de noviembre se registrarán lluvias también en la sierra y la costa norte.

Las regiones donde habrá precipitaciones son Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y Tumbes.

Dichas lluvias podrían alcanzar diferentes niveles de intensidad dependiendo de la zona, informaron desde el Senamhi.