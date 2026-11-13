El último jueves 12 de noviembre, el Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) acordó elevar la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, a 4.50%, “con el objetivo de propiciar el retorno de la inflación al rango meta (entre 1% y 3%) [...]”. Con esto, se regresa a los niveles de mediados del 2025 (4.50%) y es la primera vez que se aplica un incremento en los últimos cuatro años (en diciembre de 2022 pasó de 7.25% a 7.50%, para luego iniciar su descenso).

Hay que recordar que, en octubre último, los precios se dispararon: la inflación anual superó el 5% por primera vez en más de 3 años. ¿Las razones? El alza de combustible y de alimentos.

Inflación. Fuente: INEI

Con esto en mente, Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCRP, señaló que a partir de marzo del próximo año se vería una clara reducción en la tasa inflación interanual : “Como dice el comunicado [del BCRP], se espera lograr una inflación de 2% en el horizonte de proyección que es hasta finales del 2027″.

Recordó que estos eventos de aumento de precios de combustibles, de alimentos y cualquier otro choque de oferta que esté enfrentando la economía actualmente, tienen un carácter transitorio en la inflación .

“La idea de elevar la tasa de referencia es para incentivar que lo que mencionamos, que es [un factor] transitorio, efectivamente se dé. Si un banco central no reacciona a tiempo, puede elevarse [la inflación] y quedarse [en un mayor nivel] de manera permanente [...] Para bancos centrales que no reaccionaron a tiempo, ya han pasado cinco años, y el próximo año van a ser seis, en que su inflación no retorna a la meta”, explicó.

En el caso de Perú, recordó Armas, por haber actuado de manera anticipada ante choques de oferta en el pasado, que afectaban a la expectativa de inflación, se actuó y la inflación regresó a la meta .

“La lógica es el control de inflación. No podemos afirmar que, si el banco central no reacciona, cuando debe hacerlo, la inflación por ‘arte de magia’ va a retornar. Requiere acciones del banco central de manera preventiva”, puntualizó.

Precio de verduras se incrementa en los mercados de Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

¿Qué se prevé para los alimentos?

Armas señaló que los alimentos agrícolas, como ya se había adelantado, son los que se verán más afectados. Aun así, dio un detalle adicional.

“La magnitud es difícil preverla y permítanme explicar por qué. Actualmente los modelos del clima proyectan que el desvío de la temperatura se va a reducir. [...] No digo que no vaya a haber una mayor temperatura [durante el verano], de hecho, se pronostica que va a ser mayor de lo normal. Pero, los modelos climáticos dicen que hoy, en noviembre, el desvío es de 5 grados a 6 grados [por encima de lo normal]. [Hacia adelante] los modelos dicen que ese desvío va a ser menor”, mencionó.

El representante del BCRP recordó que no se trata solo de lluvias o mayores temperaturas. El sector agrícola también se ve afectado por plagas en cultivos, reducción de siembras anticipándose a El Niño. Incluso, algo que no se veía en nuestro país ha sucedido: vientos que, por ejemplo, malograron cosechas en la zona de Cañete, Ica.