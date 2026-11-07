El alza del precio de los combustibles apremia en el Perú. La cotización internacional del petróleo arrancó noviembre a US$ 100 el barril (West Texas Intermediate)-; en tanto, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Transporte en Lima Metropolitana se incrementó 15.75% en los últimos 12 meses, sobre todo, por el rubro “combustibles y lubricantes para equipo de transporte personal” (43.67%).

En este contexto, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realizó una encuesta a empresas sobre el efecto del incremento del precio de los combustibles. A continuación los resultados.

Al 85% de las compañías encuestadas les ha afectado el incremento del precio de los combustibles en sus costos en alguna medida.

Preguntas especiales: efecto del incremento del precio de los combustibles. Fuente: BCRP

Las empresas señalan que entre los principales canales de afectación a sus costos se encuentran los mayores costos de transporte, distribución o logística y el mayor gasto directo en combustibles.

Preguntas especiales: efecto del incremento del precio de los combustibles. Fuente: BCRP

Esto responde, en parte, que el 38% de los encuestados responda que presentan márgenes de ganancia inferiores (por debajo o muy por debajo) a los de marzo último. Por su parte, el 46% no ha visto afectados sus márgenes.

Preguntas especiales: efecto del incremento del precio de los combustibles. Fuente: BCRP

Aún con lo mencionado, más de la mitad de los encuestados por el BCRP no ha trasladado el aumento de costos a sus precios de venta.

La competencia con otras empresas, la presencia de contratos o precios pactados previamente y la búsqueda de mantener su participación de mercado son las principales razones por las que las firmas no han trasladado la totalidad del incremento de sus costos.

Preguntas especiales: efecto del incremento del precio de los combustibles. Fuente: BCRP

Preguntas especiales: efecto del incremento del precio de los combustibles. Fuente: BCRP

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¿Qué pasa si persiste el alza del precio del combustible?

La decisión de no trasladar los mayores costos a los precios de venta, o hacerlo de manera parcial, no duraría mucho más.

Ante un incremento persistente de los precios de combustibles, los encuestados señalan que aumentarían los precios de venta o reducirían otros costos.

Preguntas especiales: efecto del incremento del precio de los combustibles. Fuente: BCRP

Es más, de persistir, el 80% de las firmas indicaron que trasladarían parte del aumento de sus costos a los precios de venta durante los próximos 6 meses.

Preguntas especiales: efecto del incremento del precio de los combustibles. Fuente: BCRP