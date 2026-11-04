Los alimentos enfrentan una seguidilla de eventos en el Perú. El fenómeno de El Niño (FEN) –y su impacto en el agro por las fuertes lluvias o sequías en distintas zonas del país– y el alza de los combustibles –por el contexto internacional– presionan sus precios. En los últimos 12 meses, a octubre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de alimentos aumentó 6.33%, sobre todo, por hortalizas, legumbres y tubérculos (23.3%).

Para aterrizar estos porcentajes, vale la pena revisar los precios mayoristas –que marcan la pauta del minorista– de 15 productos en el Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML), que monitorea el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

De este grupo, el precio diario de 11 alimentos está por encima del precio promedio de los últimos dos años. Y, en muchos casos, también supera lo registrado en los meses previos. Estos son:

Arveja verde Cebolla Choclo Frijol grano verde Haba grano verde Olluco Papa Tomate Vainita Zanahoria Zapallo

Por ejemplo, en el GMML, la papa, en promedio, subió a S/ 2.35 por kilogramo a inicios de noviembre (precio diario) . Vale decir que en la quincena de julio, se ubicó en S/ 1.27 por kilogramo, su mínimo en el año; desde esa fecha, la tendencia es al alza. Esto no es menor si se considera que la papa es el segundo cultivo más importante en el país, solo después del arroz.

Además, el precio promedio de este tubérculo en los últimos dos años (a inicios de noviembre), fue de S/ 1.69 por kilogramo.

Otro producto es la cebolla cabeza roja: su precio promedio mayorista subió a S/ 2.50 a inicios del mes. A mediados de septiembre último, por el contrario, se ubicó en S/ 1.35 por kilogramo y, desde ese punto, empezó a aumentar. Además, en los últimos dos años, en el arranque de noviembre, el valor era aún menor: S/ 1.16 por kilogramo.

El choclo, por su parte, se disparó, en promedio, hasta los S/ 8.51 por kilogramo en el GMML y el tomate registró un alza hasta los S/ 3.15 por kilogramo.

Por ejemplo, en el GMML, la papa, en promedio, subió a S/ 2.35 por kilogramo a inicios de noviembre (precio diario). Foto: Andina

Inflación y alimentos

En este contexto, el BBVA Research prevé que a las presiones generadas por el alza en los precios de los combustibles y las tarifas de transporte se sumarán los impactos de El Niño: ya se registran en el norte del país lluvias intensas, con afectaciones que seguramente incidirán en la oferta –y los precios– de algunos alimentos.

El impacto de la anomalía cálida del clima, probablemente de intensidad extraordinaria hasta el primer trimestre del 2027, prolongará estas presiones.

Así, en general, prevén “que la tasa interanual de inflación se mantendrá elevada en los próximos meses, por encima del techo del rango meta”.

Para Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, el incremento de los precios de alimentos podría intensificarse en los próximos meses y registraría un alza promedio de alrededor de 7% al finalizar el año.

“Solo en octubre, tasa mensual, se ve un salto muy rápido a 1.6%. Eso nos puede dar un indicio de que a fin de año el ritmo de subida del bloque de alimentos y bebidas esté alrededor del 7% (tasa anual). Incluso podría ser más”, comentó a Gestión.

Con esta proyección, el rubro aportaría entre 1.5 y 1.6 puntos porcentuales a la inflación total. Su incidencia sobre el IPC seguiría aumentando durante los próximos meses.

El choclo, por su parte, se disparó, en promedio, hasta los S/ 8.51 por kilogramo en el GMML y el tomate registró un alza hasta los S/ 3.15 por kilogramo. (Foto referencial: Pixabay)

Si bien los combustibles todavía mantendrían incrementos de dos dígitos al cierre del año, su impacto empezaría a moderarse hacia el primer trimestre del 2027. En ese escenario, los alimentos pasarían a ser el componente con mayor variación porcentual y desplazarían al transporte como principal factor de incidencia inflacionaria.

“En verano probablemente sea mucho más visible el alza que se esté generando debido a los problemas climáticos. Entonces, el rubro con más incidencia sería alimentos. No son solo los típicos productos que concentran su producción en el norte y que usualmente han incidido en la inflación, como el caso de limón y algunas otras frutas (como mango y maracuyá), sino también, por ejemplo, tenemos el caso del choclo, que ha sido el alimento que más ha subido en octubre”, indicó.

Respecto al próximo año, Odar sostuvo que un choque climático fuerte durante el primer trimestre podría llevar a que la inflación se mantenga por encima del 3%, por encima del rango meta superior, incluso si los precios comienzan a estabilizarse desde mayo del 2027.

Por su parte, Pamela Bernabé, Economista del Sistema de Información de Macroconsult, consideró: “Anticipábamos que El Niño iba a presionar sobre [precios de] alimentos. De hecho, esto ya estaba implícito en las proyecciones que teníamos anteriormente. Sin embargo, lo que ha cambiado es que aparentemente los impactos del fenómeno se están adelantando. Lo que esperábamos a fines de diciembre y, sobre todo, durante el verano 2027, se estaría adelantando para estos meses. Además, sobre los riesgos externos, petróleo y diésel, seguimos con sesgos al alza para próximas revisiones”.

Costa norte espera lluvias de fuertes a extremas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que entre hoy y el viernes 6 de noviembre, continuarán las lluvias de ligera a fuerte intensidad en la sierra.

Además, se prevé la ocurrencia de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar de la sierra norte. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h.

En la costa norte se esperan lluvias de fuerte a extrema intensidad, principalmente en Tumbes, y de moderada a fuerte intensidad en la costa interior de Piura.

Hoy se esperan acumulados de lluvia entre 5 mm/día y 55 mm/día en la costa norte, entre 8 mm/día y 29 mm/día en la sierra norte, entre 6 mm/día y 17 mm/día en la sierra centro y valores próximos a 11 mm/día en la sierra sur.

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.