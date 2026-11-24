Algunas decisiones sencillas pueden cambiar el rumbo de un país. El Perú puede mejorar la calidad del aire en sus ciudades, fortalecer su seguridad energética y reducir el costo de los combustibles. La decisión consiste en aumentar gradualmente el porcentaje de etanol mezclado con la gasolina.

Desde el 2007, el Perú mantiene una mezcla de gasolina con 7.8% de etanol. Durante ese mismo periodo, otros países de la región han avanzado, entre ellos Brasil (32%), Bolivia (12%), Argentina (12%) y Colombia (10%). Hoy, la evidencia técnica, económica y ambiental respalda plenamente el aumento de ese porcentaje, por ejemplo, hasta alcanzar una mezcla del 15% (E15).

Una mayor proporción de etanol en la gasolina significa mayor seguridad energética, apoyo al sector agrícola, aire más limpio y una opción competitiva para los consumidores. (Foto: Eduardo Cavero / GEC)

La pregunta ya no es si el etanol funciona. La pregunta es si el Perú aprovechará sus beneficios.

Recientemente visité Agroaurora, una de las principales destilerías de etanol de Piura. Me impresionó su eficiencia, tanto en el campo como en la planta. El Perú cuenta con empresas de primer nivel mundial capaces de abastecer el mercado interno y, al mismo tiempo, generar divisas, crear empleo y fortalecer la seguridad energética del país.

Seguridad energética en tiempos de incertidumbre

Los últimos años han demostrado cuán vulnerables son los países cuando dependen demasiado de fuentes de energía y proveedores poco confiables.

Una mayor proporción de etanol permitiría diversificar y dar mayor seguridad a la matriz energética del Perú.

Combinar la producción nacional de etanol a partir de caña de azúcar con un abastecimiento complementario del mercado internacional es una estrategia inteligente para fortalecer la resiliencia energética del país.

La verdadera seguridad se logra diversificando, no dependiendo de una sola fuente.

Un combustible más económico

Todo debate sobre combustibles debería comenzar con una pregunta básica para el consumidor: ¿protege su bolsillo?

Estudios recientes muestran que el etanol es más competitivo en costos que algunos de los componentes de alto octanaje utilizados en la gasolina convencional. Su elevado índice de octano también lo convierte en una manera eficiente de mejorar la calidad del combustible.

Una mayor proporción de etanol en la gasolina puede ayudar a reducir los costos de refinación, amortiguar el impacto de las fluctuaciones del precio internacional del petróleo y contribuir a precios más estables para los consumidores peruanos.

Toda medida que pueda aliviar la presión sobre el costo de vida merece atención.

Respirar aire limpio

La calidad del aire sigue siendo un desafío en las ciudades del Perú, y el etanol es una forma de reducir los contaminantes asociados a enfermedades respiratorias y problemas cardiovasculares.

Agricultura y generación de empleo

El Perú cuenta con una agroindustria azucarera moderna y competitiva que se beneficiaría de una mayor demanda interna de etanol.

Una política de biocombustibles más ambiciosa generaría nuevas oportunidades de inversión, empleo rural y desarrollo regional. También fortalecería las cadenas de suministro existentes e impulsaría la innovación en sectores vinculados con la economía circular.

El crecimiento de los biocombustibles no es solo una política energética. También es una política de desarrollo económico.

Una transición técnicamente viable

Algunos han expresado preocupaciones sobre la compatibilidad de los vehículos.

La experiencia internacional y los estudios técnicos disponibles muestran que la gran mayoría de los vehículos que circulan actualmente por las calles y carreteras del país pueden utilizar E10 e incluso E15, sin necesidad de modificaciones mecánicas ni de recalibrar el motor.

El Perú puede avanzar de manera gradual y segura, sin imponer costos significativos a los consumidores. Los conductores podrían acceder a un combustible más económico y amigable con el medio ambiente, sin poner en riesgo el estado ni la vida útil de sus vehículos.

Es momento de actuar

El Perú ha demostrado liderazgo en el pasado al incorporar biocombustibles a su matriz energética. Ahora puede continuar ejerciendo ese liderazgo.

Una mayor proporción de etanol en la gasolina significa mayor seguridad energética, apoyo al sector agrícola, aire más limpio y una opción competitiva para los consumidores.

Pocas decisiones tienen un impacto tan importante o generan beneficios para la economía, el medio ambiente y la salud pública al mismo tiempo.

Un Perú con más etanol es un Perú más resiliente y mejor preparado para el futuro.

Bernie Navarro es embajador de los Estados Unidos de América en el Perú.