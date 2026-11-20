La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) advirtió este jueves que el encarecimiento del combustible, los conflictos geopolíticos y el aumento de los costos regulatorios están reduciendo la rentabilidad de las aerolíneas, que este año obtendrán un beneficio neto de apenas US$ 4.5 por pasajero, aproximadamente la mitad que en 2025.

En una entrevista con EFE durante la VII Conferencia Mundial de Transporte Aéreo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que se celebra en Montreal (Canadá), el vicepresidente sénior de Asuntos Externos de IATA, Thomas Reynaert, señaló que el combustible representa ya más de un 30% de los costos operativos de las compañías aéreas.

“El precio del combustible de aviación se ha más que duplicado desde principios de este año”, afirmó Reynaert, quien atribuyó gran parte del incremento a los conflictos en Oriente Medio.

A este encarecimiento se suman las restricciones del espacio aéreo en zonas de conflicto, que obligan a las aerolíneas a utilizar rutas más largas, consumir más combustible y encarecer los precios de los billetes, añadió el representante ejecutivo de la IATA.

Problemas de suministro

Reynaert también alertó de los problemas de suministro de los fabricantes aeronáuticos, con unos 18,000 aviones pendientes de entrega, que dificultan renovar las flotas con modelos capaces de consumir entre un 20% y un 30% menos de combustible.

Pese a estas dificultades, el representante de IATA consideró que el modelo de negocio sigue siendo viable, gracias a una ocupación media de los aviones de entre un 80% y un 84%.

La organización, que agrupa 290 aerolíneas, estima que en 2020 el sector perderá US$ 419,000 millones. (Foto: AFP)

Sin embargo, advirtió que las aerolíneas necesitan una menor presión regulatoria y fiscal para mantener su rentabilidad y preservar las conectividad aérea, especialmente en rutas de escasa demanda.

En materia medioambiental, Reynaert criticó determinadas políticas europeas de reducción de emisiones, que, según afirmó, pueden debilitar el sistema internacional CORSIA y provocar una fragmentación regulatoria.

“El enfoque adoptado por la UE con su sistema de comercio de emisiones corre el riesgo de debilitar el consenso mundial en torno a CORSIA”, afirmó Reynaert, quien advirtió que estas medidas están «creando una fragmentación regulatoria».

La incorporación de nuevas tecnologías

Reynaert cuestionó especialmente la propuesta de la Comisión Europea de ampliar el ámbito geográfico del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (EU ETS), al considerar que podrían provocar un solapamiento de mecanismos de reducción y compensación de emisiones así como un aumento de los costos para las aerolíneas sin garantizar mayores beneficios medioambientales.

“Se crean sistemas superpuestos, se genera confusión y, en realidad, aumentan los costos sin que necesariamente se avance hacia una descarbonización más eficiente”, advirtió.

El vicepresidente de Asuntos Externos de IATA, también, criticó las obligaciones europeas de utilización de combustibles sostenibles de aviación (SAF), cuya disponibilidad apenas alcanzará este año el 0.8% de la demanda mundial.

Respecto a las nuevas tecnologías, Reynaert defendió que la incorporación de aerotaxis eléctricos debe garantizar la seguridad y preservar el espacio aéreo necesario para la aviación comercial.

Sobre el regreso de los aviones supersónicos, se mostró escéptico acerca de su viabilidad económica.

“No vemos la demanda”, afirmó, el ejecutivo de la IATA, tras señalar que las aerolíneas tampoco encuentran actualmente una justificación comercial suficiente para impulsar el desarrollo de las aeronaves en mención.

Con información de EFE