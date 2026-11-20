Este viernes 20 de noviembre se reportó el desborde del río Zarumilla, ubicado en Tumbes —cerca de la frontera con Ecuador— debido a las lluvias propias de El Niño. De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la localidad de Puerto Perú ha sido inundada.

El río Zarumilla se desbordó con 531 metros cúbicos por segundo, lo que se traduce en un panorama desolador en el asentamiento humano, aunque no hay vidas afectadas debido a que se logró evacuar a las familias.

Ya a inicios de mes se habría registrado la inundación en Puerto Perú por el desborde del río Zarumilla, lo que dejó a un centenar de familias sin pertenencias.

Desde la Autoridad Nacional del Agua (ANA) señalan que se están monitoreando las condiciones del río Zarumilla a la altura del distrito de Aguas Verdes.

“La ciudadanía debe mantenerse atenta a los reportes oficiales”, indicaron.

¿Y cómo va el río Tumbes?

El titular del Midagri, Marco Vinelli, resaltó que el río Tumbes superó los 1,400 m3 por segundo, elevó su caudal por encima de su límite, mas no causó inundación en la ciudad debido a las labores de limpieza.

En esa línea, reiteró que trabajan con el Midis y MEF para la ejecución de un bono en favor de los peruanos afectados por las lluvias e inundaciones propias del fenómeno El Niño.

“En un par de semanas (estaría lista). Estamos en la etapa de diseño y construcción”, mencionó a la prensa.