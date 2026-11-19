La Marina de Guerra del Perú recomendó a la población evitar ingresar al mar desde la tarde del jueves 19 hasta el domingo 22 de noviembre, debido a la presencia de oleajes anómalos de fuerte intensidad que afectarán principalmente las costas del norte y centro del país, incluidas las playas de Lima y Callao.

El director de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra, contralmirante Jorge Vizcarra Figueroa, explicó que las olas podrían alcanzar entre dos y tres veces su altura habitual. Así, si en condiciones normales se registran olas de 50 centímetros, durante este evento podrían llegar hasta 1.50 metros, incrementando el riesgo para bañistas, deportistas y trabajadores de la pesca artesanal.

El especialista señaló que el incremento de la temperatura del mar, asociado al fenómeno El Niño, ha generado anomalías de hasta 6.22 grados Celsius por encima de los valores habituales. A ello se suma el aumento del nivel medio del mar, que alcanza hasta 60 centímetros en el norte del país. La combinación de estos factores podría intensificar los efectos del oleaje en las zonas costeras.

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Vizcarra Figueroa también advirtió que se trata de un fenómeno atípico, debido a que las olas provienen del norte y no del sur, como ocurre habitualmente. Esta particularidad podría ocasionar impactos más severos en la infraestructura portuaria, diseñada principalmente para protegerse de oleajes provenientes de esa última dirección.

¿Qué zonas serán las más afectadas?

El mayor impacto se espera en el litoral norte, especialmente entre Tumbes y el norte de Piura. Entre las localidades que podrían recibir con mayor fuerza el oleaje figuran Máncora, Lobitos, Zorritos, Talara, Paita, El Ñuro y Cabo Blanco.

La Marina advierte que las olas podrían alcanzar hasta 1.50 metros en algunas zonas del litoral, entre el 19 y el 22 de noviembre. Foto: Andina.

Según la Marina, estas zonas registrarían las condiciones más intensas desde la noche del jueves hasta el sábado 21 de noviembre . Para el domingo se prevé una disminución progresiva del fenómeno. En el litoral sur, en tanto, se esperan oleajes de intensidad moderada.

El director de Hidrografía indicó que cuatro puertos permanecen cerrados en el norte del país y que las restricciones podrían ampliarse a otras zonas del litoral, dependiendo de la evolución de las condiciones marítimas.

Otro factor de riesgo será la pleamar, es decir, el momento de mayor altura de la marea, prevista para el jueves 19 alrededor de las 23:00 horas. La coincidencia de este evento con el oleaje anómalo podría incrementar el riesgo de inundaciones e impactos en la franja costera.

Asimismo, entre Ático y Cerro Azul se pronostican vientos de hasta 22 nudos en la costa y de 26 nudos en altamar.

Finalmente, la Marina exhortó a los bañistas, pescadores artesanales y personas que realizan actividades recreativas o deportivas en el mar a respetar las restricciones de las autoridades marítimas, mantenerse atentos a los comunicados oficiales y acatar las señales de bandera roja y los eventuales cierres de playas y puertos.