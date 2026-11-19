Pero detrás de todo el revuelo sobre el futuro de la humanidad, es fácil olvidar que Anthropic está haciendo esto porque necesita nuestro dinero. De los entre US$ 83 y US$ 90 mil millones que se espera que Anthropic recaude esta semana, incluso en una colocación privada, casi todo provendrá de acciones nuevas.

Esto financiará proyectos de ley para “computación e infraestructura”, en las que Anthropic espera gastar US$ 900,000 millones en los próximos años. Éstas son cifras enormes. Sin embargo, esto les otorga a los inversores el poder tradicional para controlar el dinero de forma más transparente que antes.

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Anthropic no está solo. Según Dealogic, hasta septiembre la emisión global de acciones de este año había alcanzado US$ 1 billón, más que en cualquiera de los cuatro años anteriores. Mucho ha sido impulsado por la IA, incluso antes de Anthropic y una posible cotización en OpenAI.

La recepción del mercado ha sido a veces brutal más allá de las operaciones iniciales. SpaceX tiene un precio aproximado al que cotizaba en junio. Intel y SK Hynix han caído drásticamente desde las ofertas de acciones. Pero esto significa que las bolsas públicas todavía funcionan como fuerzas ‘anti-efervescentes’, incluso si los analistas y otros a menudo no lo hacen.

Cuando se trata de la construcción de infraestructura especulativa de IA, es mejor que un capital público más ágil y transparente decida financiarla o no, en lugar de deuda apalancada o acuerdos opacos para que los proveedores inyecten efectivo para comprar sus chips. Los mercados de bonos ya desconfían de la exposición concentrada a los prestatarios de IA.

Dario Amodei, a la izquierda, y Daniela Amodei. Foto: David Paul Morris/Bloomberg

La colocación privada de Anthropic todavía incluye “circularidad”: venderá US$ 26,000 millones en acciones a proveedores clave, incluyendo US$ 10,000 millones prometidos por Nvidia. Pero esto al menos se valorará a partir de las acciones de la oferta pública inicial (OPI) y se vinculará a las opiniones del mercado sobre el riesgo.

Entre esos riesgos, el modelo de Anthropic bien podría enfrentar riesgos de imitación y mercantilización por parte de rivales de código abierto. Por el contrario, puede lanzar modelos automejorados que atraigan una demanda premium en los próximos años. De cualquier manera, llama la atención cómo los mercados privados, hasta hace poco rivales serios en la recaudación de fondos en el mercado de valores, han tenido que ceder ante los mercados públicos tradicionales.

Anthropic ya ha recaudado casi US$ 130,000 millones de los mercados privados desde que recibió una infusión de capital de riesgo de US$ 124 millones hace apenas poco más de cinco años. Compara eso con los aproximadamente US$ 24,000 millones que Uber recaudó en los 10 años previos a su OPI en 2019.

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Algunos pensaron que el servicio de transporte privado — un modelo perfecto de un negocio con pocos activos — tal vez nunca cotizaría durante una década de tasas de interés ultrabajas que seguían impulsando capital hacia firmas de capital privado. Con las recompras de acciones de primera línea y la tendencia de que empresas desde Spotify hasta Palantir debutaran cotizando sólo acciones existentes, muchos se preguntaron en términos más generales si la nueva oferta de acciones en los mercados públicos era una especie en peligro de extinción. No es así. El surgimiento de una nueva industria intensiva en capital ha roto el molde.

Es posible que algún día estas ventas de acciones de vanguardia de IA se consideren como otro breve momento en la historia de una tecnología transformadora. Los ingresos de los laboratorios podrían aumentar tan rápidamente que su dependencia de los mercados de capital se desvanezca, o tal vez podrían estancarse. Pero por ahora, hay demanda para inversores públicos y no se puede ignorar el precio que están dispuestos a pagar.

Sin embargo, los nuevos accionistas de Anthropic prácticamente no tendrán ni voz ni voto sobre su dinero. Los fundadores controlan una clase de acciones clave con derecho a voto y tienen estructuras de gobierno a largo plazo destinadas, dicen, a proteger a la humanidad. Pero ésta no es la primera vez que los inversores públicos han tenido que invertir en las empresas tecnológicas con los ojos abiertos ante la desigualdad de gobernanza. Y pueden votar con los pies.

Por ahora, Dario Amodei y sus compañeros fundadores podrían parecer dueños del universo. Pero si les va mal, la belleza de los mercados públicos significa que están a punto de encontrar una fuerza de “alineación” más poderosa que una barrera modelo de IA: el botón de venta.

Escrito por FT View