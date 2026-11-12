Colette Kress, directora financiera de larga trayectoria en Nvidia, asumirá como directora ejecutiva interina, informó la compañía el jueves, y Huang dejará de tener cualquier vínculo con el fabricante de chips. El directorio, que hasta ahora nunca había tenido un presidente, designó para ese cargo a Harvey Jones. Jones, de 73 años, dirigió anteriormente Synopsys Inc., una empresa en la que Nvidia adquirió el año pasado una participación de US$ 2,000 millones.

La salida profundiza una crisis en parte generada por la propia Nvidia, ya que la compañía carece desde hace tiempo de un plan claro de sucesión. Huang, de 63 años, ha sido el único director ejecutivo de Nvidia en sus más de tres décadas de historia. Supervisaba minuciosamente cada área del negocio y, al mismo tiempo, se convirtió en uno de los principales promotores de la industria de la IA.

Huang transformó la empresa de un fabricante especializado en componentes para gráficos de computadora en el mayor vendedor mundial de chips para computación de IA, productos altamente codiciados que están en el centro de una ola global de gasto.

“La renuncia de Jensen Huang marca un punto de inflexión para Nvidia, que ahora tiene que demostrar que puede mantener su dominio en IA sin el líder que fue en gran medida responsable de construirlo”, dijo Asa Hiken , analista sénior de Emarketer, en una nota. “Y dada la fuerte dependencia de la industria de IA en general de los chips de Nvidia, la salida de Huang introduce incertidumbre mucho más allá de la propia compañía”.

LEA TAMBIÉN: Musk dice que sería un honor contratar a Jensen Huang que dimitió como CEO de Nvidia

Las acciones de Nvidia llegaron a desplomarse un 14% antes de recortar pérdidas. El título caía un 7.5%, a US$ 160.67, a las 10:08 a.m. en Nueva York, borrando más de US$ 300,000 millones de la valoración de la compañía.

“Las contribuciones de Jensen a Nvidia son profundas”, señaló el directorio. “Nvidia es una de las empresas tecnológicas más trascendentes del mundo. El directorio y la compañía agradecen a Jensen sus inconmensurables aportes a la empresa y a la industria”.

Huang, uno de los tres ingenieros que fundaron el fabricante de chips en 1993, estaba bajo intensa presión desde el domingo, cuando admitió haber mantenido una relación sentimental con Alice Huang, exejecutiva de la firma de centros de datos Megaspeed International, con sede en Singapur.

La crisis de Nvidia se propagó el jueves por todo el complejo de inteligencia artificial, arrastrando las acciones de fabricantes de semiconductores como Micron Technology Inc. y Marvell Technology Inc.; de las llamadas “neoclouds”, como CoreWeave Inc. y Nebius Group NV; e incluso de empresas vinculadas indirectamente con la IA, como los fabricantes de equipos eléctricos Vertiv Holdings Co. y Bloom Energy Corp. En cambio, avanzaron las acciones de rivales de Nvidia como Advanced Micro Devices Inc. y Broadcom Inc.

El extraordinario crecimiento de Nvidia | El fabricante de chips se ha convertido en una pieza central de la industria tecnológica

“Habrá una enorme pérdida de credibilidad para Nvidia en general”, señaló Mandeep Singh , analista de Bloomberg Intelligence, en una entrevista con Bloomberg Television. Dada la importancia de Nvidia en el ecosistema de IA y su papel en numerosas operaciones, Singh dijo que la salida de Huang podría tener un impacto desproporcionado sobre las “neoclouds” que suministran capacidad de cómputo para IA y sobre los desarrolladores de modelos de IA de código abierto y de pesos abiertos.

Kress, quien se incorporó a Nvidia hace 13 años después de trabajar en Microsoft Corp. y Cisco Systems Inc., ha desarrollado su carrera en funciones financieras. Aunque ha representado a la compañía en eventos relacionados con Wall Street, su papel público se ha limitado a las cifras de Nvidia y la mayor parte de la comunicación con la comunidad financiera ha estado en manos de su ahora exjefe.

Bajo el liderazgo de Huang, las acciones de Nvidia se dispararon más de 700,000% desde que la empresa salió a bolsa en 1999. La valoración de mercado de la compañía ha superado en ocasiones los US$ 5 billones, situándola entre las mayores empresas del mundo. Ese extraordinario crecimiento supera todo lo conseguido por Steve Jobs, de Apple Inc.; Bill Gates, de Microsoft Corp.; o Jeff Bezos, de Amazon.com Inc.

La salida de Huang amenaza con tener repercusiones mucho más allá de Nvidia. El ejecutivo ha utilizado la fortaleza financiera de la compañía para respaldar a decenas de importantes actores de IA, incluidos laboratorios de vanguardia como OpenAI y Anthropic PBC. También ha invertido y respaldado acuerdos de financiamiento para empresas de computación en la nube como CoreWeave Inc., inspirando a otras compañías a cerrar acuerdos similares entre sí para apuntalar todo el ecosistema de IA. Grandes nombres de Wall Street, como Michael Burry, conocido por la película La gran apuesta, han advertido que este tipo de acuerdos circulares están inflando artificialmente la demanda de IA.

“Como estudioso de la historia económica, no sé si alguna vez ha habido una figura clave que sostenga una parte tan grande de una industria”, dijo sobre Huang Thomas Ferguson , inversionista de Blue Bear Capital, durante el BNEF Houston Summit el miércoles, antes de su salida.

Huang también ha encabezado importantes esfuerzos para promover la expansión mundial de los centros de datos, viajando extensamente para participar en conferencias, charlas y otros eventos. Con sus características chaquetas de cuero, ha atraído multitudes de seguidores contagiados por la “Jensanity”.

El ejecutivo también se acercó al presidente estadounidense Donald Trump, participando en reuniones sobre tecnología en la Casa Blanca, cenas de Estado y viajes a bordo del Air Force One. Huang ha tenido mucho más acceso al presidente que la mayoría de los líderes empresariales. Trump respaldó el lunes a Huang, calificándolo de “un hombre muy honorable”.

Las revelaciones sobre la relación del director ejecutivo de Nvidia con Alice Huang, ejecutiva de Megaspeed, plantearon serios interrogantes sobre su criterio. Huang también mantuvo una relación con Kimberly Powell, vicepresidenta de atención de salud de Nvidia.

Megaspeed, surgida de una empresa china de videojuegos, es uno de los mayores clientes de Nvidia en el Sudeste Asiático y lleva meses bajo investigación de Estados Unidos por el posible contrabando a China de los avanzados chips de IA de Nvidia, según informó Bloomberg. Megaspeed y Nvidia han negado haber cometido irregularidades.

Alice Huang también utilizó una red de empresas para estrechar vínculos con DeepSeek, una destacada startup china de IA, informó The Information el jueves. Huang invirtió en la compañía con la intención de suministrarle chips avanzados de Nvidia, según el medio.

El directorio de Nvidia ha estado trabajando con una firma externa para identificar posibles reemplazos de Huang, señaló el miércoles una fuente familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada porque la información no es pública. Los directores se reunieron de forma remota el miércoles para discutir el futuro de Huang, según fuentes al tanto de la situación.

Entre los ejecutivos tecnológicos de alto perfil mencionados por fuentes del sector como posibles candidatos que el directorio de Nvidia podría considerar figuran Lisa Su, directora ejecutiva de su rival Advanced Micro Devices Inc.; Rene Haas, máximo ejecutivo de Arm Holdings Plc; y Sanjay Mehrotra, director de Micron Technology Inc.

“Vemos una incertidumbre considerable en torno a las nuevas informaciones que probablemente seguirán surgiendo, así como sobre la capacidad de cualquier nuevo director ejecutivo para realmente llenar los zapatos de Jensen, dado el férreo control que ejercía sobre la dirección del negocio y sus relaciones con clientes, proveedores, empleados y el ecosistema más amplio de la industria”, dijo Stacy Rasgon , analista de Bernstein, en una nota.

Legisladores estadounidenses han pedido que Huang comparezca ante comités del Congreso y amenazaron con emitir una citación si no lo hacía. El directorio de Nvidia informó el martes que había contratado a Joon H. Kim, socio de Wachtell, Lipton, Rosen & Katz y exfiscal federal de carrera, “para realizar una investigación exhaustiva e independiente”.

Para la cadena de suministro de IA, “nos preguntamos qué ocurrirá con las innumerables inversiones de la compañía en el sector, los diversos respaldos financieros y las garantías residuales”, dijo Rasgon.

Aunque Rasgon reconoció que era difícil adoptar una postura sobre la acción, rebajó la recomendación de Nvidia a “market perform” y redujo el precio objetivo a US$ 200. “Nuestra intuición nos dice que probablemente todavía no hemos llegado al fondo de lo que podría encontrarse aquí”, dijo Rasgon en la nota. “Ya hemos tenido suficiente y preferimos observar desde fuera”.

Como director ejecutivo de Nvidia, Huang era conocido por su estilo de microgestión y llegó a tener hasta 60 ejecutivos reportándole directamente. Cada empleado debía elaborar una lista con sus cinco tareas más importantes y publicarla internamente. Huang revisaba esas listas para asegurarse de que todos entendieran en qué debían concentrarse e incluso escribía personalmente a empleados de menor rango para darles consejos o reorientarlos.

Sin embargo, dentro de Nvidia, los empleados habían notado que Huang estaba menos involucrado en los últimos días, según una persona familiarizada con la situación. Entre otras cosas, había dejado de responder de inmediato a sus habituales correos de “cinco prioridades”, señaló la fuente, que pidió no ser identificada porque el asunto es privado. El líder de Nvidia suele estar tan involucrado en las operaciones que es conocido por revisar personalmente la remuneración de cada empleado.

“Mi estilo de gestión es lo que hizo posible que la compañía creciera”, dijo recientemente a Emily Chang, de Bloomberg News. “Quería una organización capaz de adaptarse al cambio, tanto de generar cambios por sí misma y para el resto de la industria como de reaccionar a los cambios que vienen hacia nosotros”.