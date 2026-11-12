El exdirector ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang. Foto: EFE/EPA/YONHAP
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Agencia Bloomberg
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El director ejecutivo de Nvidia Corp., Jensen Huang, la figura más emblemática del auge de la infraestructura de inteligencia artificial, fue destituido tras conocerse dos relaciones extramaritales, incluida una con una mujer sospechosa de espiar para China.

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