El director del FBI, Kash Patel, calificó la detención como un caso de máxima preocupación para la seguridad de Estados Unidos y sus aliados. (Foto: iStock/Im Yeongsik)
El director del FBI, Kash Patel, calificó la detención como un caso de máxima preocupación para la seguridad de Estados Unidos y sus aliados. (Foto: iStock/Im Yeongsik)
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Redacción Gestión
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Un soldado estadounidense fue arrestado este martes en Inglaterra bajo sospecha de espionaje relacionado con Rusia, informó la policía antiterrorista de ese país.

Se trata de un hombre de 41 años y cuya identidad no ha sido revelada. El sujeto fue detenido cerca de Gloucester bajo sospecha de violar dos secciones de la Ley de Seguridad Nacional de 2023, por ayudar a un servicio de inteligencia extranjero y por obtener o divulgar información protegida.

La Policía Metropolitana indicó que sus fuerzas antiterroristas trabajaron estrechamente con el FBI y el ejército de Estados Unidos.

El director del FBI, Kash Patel, lo calificó como un “arresto importante” relacionado con acusaciones de espionaje que son de “máxima preocupación” para Estados Unidos y sus aliados.

“Este FBI no tolera a nadie que rompa su juramento a Estados Unidos y cuyas acciones pongan en peligro nuestra seguridad nacional y la de nuestros socios”, dijo Patel.

Elaborado con información de AP.

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