A pocas semanas de finalizar el año, las empresas del régimen laboral privado se preparan para el pago de la gratificación de Navidad, cuyo plazo máximo vence el próximo martes 15 de diciembre. Este año, el cálculo del beneficio deberá considerar el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), vigente desde octubre, que impactará especialmente en el monto que recibirán los trabajadores del sector privado que perciben el sueldo mínimo o cuentan con asignación familiar. Por ello, será importante que las empresas revisen las remuneraciones y los conceptos que deben incluirse en el cálculo para garantizar un pago correcto y oportuno.

Julio Villalobos, asociado del Área Laboral de Pérez-Llorca, Miranda & Amado, explica que, conforme a la Ley N.° 27735, la gratificación equivale a una remuneración mensual completa para quienes laboraron durante todo el semestre de julio a diciembre. A este monto se suma una bonificación extraordinaria del 9% para los afiliados a EsSalud o del 6.75% para quienes cuentan con una EPS. El especialista precisa que el cálculo toma como referencia la remuneración vigente al 30 de noviembre, por lo que deben considerarse los ajustes salariales realizados durante los últimos meses.

El impacto del nuevo sueldo mínimo y la asignación familiar

El incremento de la RMV de S/1,130 a S/1,230 tendrá un impacto directo en la gratificación de los trabajadores que perciben el sueldo mínimo. Quienes hayan laborado durante todo el semestre recibirán una gratificación base de S/1,230, a la que se añadirá una bonificación extraordinaria de S/110.70 si están afiliados a EsSalud o de S/83.03 si cuentan con una EPS.

Asimismo, el reajuste salarial modifica el monto de la asignación familiar, que equivale al 10% de la RMV y pasó de S/113 a S/123 mensuales desde octubre. Villalobos señala que este beneficio tiene carácter remunerativo y debe incluirse en el cálculo de la gratificación de los trabajadores que acrediten tener derecho a recibirlo, independientemente de su sueldo básico.

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¿Qué otros conceptos deben incluirse en el cálculo?

Además del sueldo básico y la asignación familiar, existen otros ingresos que pueden formar parte de la gratificación, como las comisiones, horas extras y bonos por productividad.

En el caso de las remuneraciones complementarias variables, el especialista explica que estas deben haberse percibido durante al menos tres meses dentro del semestre de julio a diciembre para ser consideradas en el cálculo. Cuando corresponda incluirlas, los montos recibidos se suman y se dividen entre seis para determinar el promedio que se incorpora a la remuneración computable.

Por otro lado, la gratificación no está sujeta a descuentos por aportes a la AFP u ONP. Sin embargo, puede ser objeto de retenciones por mandato judicial o acuerdos expresos del trabajador, dentro de los límites legales establecidos. En el caso de obligaciones alimentarias, las retenciones pueden alcanzar hasta el 60% de los ingresos, de acuerdo con lo dispuesto por la autoridad judicial.

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¿Quiénes tienen derecho a la grati?

Tienen derecho los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, cualquiera sea la modalidad de su contrato, que se encuentren laborando en la oportunidad de pago, estén de vacaciones, con licencia con goce de remuneración o percibiendo subsidios. Asimismo, los trabajadores que cesen antes del pago percibirán la gratificación trunca, siempre que hayan laborado al menos un mes calendario completo durante el semestre, recordó el gerente del Centro Legal de la CCL, Álvaro Gálvez.

Para los trabajadores de las pequeñas empresas contratados después de que estas se inscribieron en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE) perciben media remuneración por concepto de gratificación, más la bonificación extraordinaria calculada sobre dicho monto, conforme al régimen laboral especial de la Ley MYPE, cuyo TUO fue aprobado mediante el D.S. N° 013-2013-PRODUCE.

En el caso de las microempresas, los trabajadores contratados después de su inscripción en la el REMYPE no tienen derecho a gratificación.

En cambio, quienes ya laboraban antes de dicha inscripción, tanto en la micro como en la pequeña empresa, mantienen el régimen laboral general por lo que perciben la gratificación completa.

En el caso de los trabajadores del hogar, conforme a la Ley N° 31047, reciben una gratificación equivalente a una remuneración mensual. Si no completan el semestre laboral, el beneficio se calcula proporcionalmente.

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MULTAS APLICADAS

Según la CCL, el incumplimiento en el pago oportuno de la gratificación constituye una infracción grave en materia de relaciones laborales y puede ser sancionado por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Conforme al reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, las multas varían según el tamaño de la empresa (microempresa, pequeña empresa o régimen general) y el número de trabajadores afectados. En el caso que las empresas no estén inscritas en el REMYPE y se encuentren en el régimen general, la multa puede llegar a los S/ 143, 660 (26.12 UIT) cuando la afectación afecta a 1,000 o más trabajadores. Para las micro y pequeñas empresas inscritas en el REMYPE se aplican escalas reducidas, con multas de entre S/ 2,475 y S/ 24,750, respectivamente.

Además de la multa administrativa, el empleador sigue obligado a pagar la gratificación adeudada, la bonificación extraordinaria correspondiente y los intereses legales laborales generados por el retraso.