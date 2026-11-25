El acompañamiento podrá ser para cualquier atención de salud: consulta de control, exámenes, terapia, odontología, entre otros análogos, indica el dictamen aprobado en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, en sesión realizada el pasado miércoles 18 de noviembre.

Las horas de licencia con goce de haberes serán compensadas por el trabajador, previo acuerdo con el empleador. “En caso no poder compensar las horas, se otorga licencia sin goce, aprobado por el empleador”, agrega el dictamen.

Asimismo, indica que el permiso laboral se otorgará por un máximo de 4 horas por evento y hasta 8 veces al año, con acreditación posatención. “El trabajador presenta el documento que acredite la atención de salud o el acompañamiento realizado”, agrega el dictamen, elaborado en base al proyecto de ley N° 31-2026-2031.

El dictamen amplía la ley N° 30012, la cual otorga una licencia con goce de haberes de hasta siete días, para acompañar a un familiar directo en estado grave o terminal.

“El proyecto aprueba otro supuesto, un permiso para acompañar al familiar directo a cualquier atención de salud, ya no solo por una situación grave. Y se establece que habrá fiscalización de Sunafil, es decir, podrían multar al empleador si no otorga el permiso”, indicó Daniel de la Vega, socio y líder del área laboral del estudio Dentons Perú.

El especialista cuestionó que se proponga ampliar los permisos para atenciones no graves, lo cual puede complicar la organización del trabajo en las compañías. “Se podría entender cuando hay una situación que haga indispensable la presencia del trabajador; pero en atenciones de salud comunes, como por ejemplo una curación de un diente, se podrían programar fuera del horario de trabajo”, sostuvo Daniel de la Vega.

En ello coincidió el abogado Tino Vargas, socio en la firma Compliance Laboral, quien propuso limitar los casos en que se podrían pedir los permisos.

“Se necesita un ajuste a la propuesta. Debería limitarse a los casos donde se requiere acompañamiento, ya sea por la edad del paciente, un niño o un adulto mayor; o para casos donde el procedimiento médico exija la presencia de un familiar. Pero para el resto de casos no, sería un exceso”, subrayó.

Y también sugirió otra modificación a la propuesta: que se obligue al trabajador a acreditar que acompañó al familiar.

“Que el médico tratante entregue una constancia de que acompañó el familiar, como se hace para la licencia para el acompañamiento en situaciones graves. Pues sino se podrían dar abusos del derecho. Como está redactada la propuesta, solo basta con entregar la constancia de tratamiento del médico. Un trabajador podría llegar tarde al trabajo y luego pedir la cita de salud de su hijo, cuando no lo acompañó”, remarcó Tino Vargas.

La iniciativa legislativa ahora pasará a debatirse en el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso. De ser aprobada, pasaría a la Cámara de Senadores para un segundo análisis.