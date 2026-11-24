Ante consultas formuladas por Gestión, la Embajada de China en el Perú entregó al diario un documento con las referencias de cuáles serían sus próximos pasos en su tarea de promoción.

El país asiático aclaró a través de su instancia diplomática que, como en muchas otras cosas, en el manejo de su política exterior, su vínculo con Perú se construye en base a un plan acordado por ambas naciones en 2024. Lo que se ve hoy, y esperan concretar a futuro, siguen al pie de la letra lo allí planteado.

Modelos de IA a disposición

Una de las primeras áreas está vinculado a la Inteligencia Artificial (IA). La embajada recordó que, como parte de su visión de comercio exterior, China ha innovado en la IA bajo la figura del código abierto y acceso libre.

En ese sentido, la instancia diplomática aclaró a Gestión que la razón de ello es apoyar a que países en desarrollo puedan acceder a tecnología avanzada de forma asequible. Ese ofrecimiento ya lo han hecho al Perú para al menos cinco sectores.

“China está dispuesta a explorar junto con el Perú el uso de IA en áreas como agricultura, minería, alerta temprana de desastres, salud y educación”, señala el documento de referencias.

Hay que recordar que existen empresas tecnológicas muy reconocidas de China que destacan en la inversión mundial sobre IA. Entre ellas están DeepSeek, reconocida por sus modelos eficientes, pero de bajo costo; Alibaba, un gigante del e-commerce; o ByteDance, la matriz de TikTok.

Reunión de la presidenta Keiko Fujimori y su homólogo chino, Xi Jinping. Foto: Presidencia de la República del Perú

Una prueba de este interés está en el frente de gestión de desastres. De hecho, como es público ya, la misma presidenta Fujimori anunció tras reunirse con Xi que el Gobierno chino brindará una ayuda económica a nuestro país para encarar el fenómeno de El Niño (FEN).

“El presidente Xi Jinping anunció que China donará US$ 15 millones de una forma no reembolsable. Y luego US$ 7 millones y medio adicionales en maquinarias. O sea, en total son US$ 22 millones y medio de dólares que nuestro país va a recibir de cara al FEN”, informó.

Siendo más precisos, la embajada reveló que en China se utiliza el sistema de alerta temprana meteorológica “Mazu”, lanzado por su Administración Meteorológica, que está equipado con modelos de pronóstico meteorológico basados en IA y datos procedentes de satélites Fengyun.

“Perú enfrenta desafíos como el FEN que son muy fuertes, China está dispuesta trabajar para promover la implementación del sistema ‘Mazu’ en Perú, fortaleciendo la cooperación para monitoreo del FEN y alerta rápida de lluvias torrenciales y huaicos, y transmitir información de alerta temprana a comunidades locales y población lo antes posible”, indica el documento remitido a Gestión.

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Apoyo en seguridad e infraestructura

Otro de los anuncios que dio Fujimori tras reunirse con Xi y recorrer Shenzhen por el APEC, fue un aporte adicional de US$ 22 millones para la construcción de un centro de monitoreo inteligente.

Al respecto, desde la Embajada de China en Perú precisaron de los “comandos integrados C5i” que sirven para la “gobernanza urbana y seguridad pública”. Fuera de este rubro, hay mucho interés por impulsar aún más la presencia china en grandes proyectos de infraestructura.

Aquí, comentaron que se enfocarán, según indicaron, en “animar a empresas chinas a invertir en construcción de infraestructura en Perú mediante diversos modelos como Gobierno a Gobierno (G2G) y Obras por Impuestos (OxI), con el fin de promover más proyectos de bienestar social como carreteras, suministros de agua, hospitales, escuelas, entre otros”.

¡Primer proyecto G2G entre China y Perú!🇨🇳🇵🇪 ¡China ha sido elegido como Estado ganador para brindar asistencia técnica especializada en la ejecución y estudios de los Proyectos Alto Piura y Sistema Poechos! Estamos dispuestos a aportar la experiencia y la ingeniería hidráulica de China para ejecutar la infraestructura hidráulica necesaria, mejorar las condiciones de irrigación y el acceso al agua en la región, y contribuir así al desarrollo agrícola, a la agroexportación y al bienestar de la población de Piura y de todo el pueblo peruano. https://t.co/amzVjhaHco — Embajada de China en el Perú (@ChinaEmbPeru) December 24, 2025

Vale decir que las empresas chinas ya están presentes en OxI, aunque como constructoras, no como inversionistas directos. Y en los G2G, China cerró el primero en Perú el 23 de diciembre del 2025. Ese día el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció que el país asiático ganó la asistencia técnica para los proyectos de irrigación Alto Piura y Poechos, hecho que fue celebrado públicamente por su Embajada en Perú.

Aparte, mantienen su interés en construir Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), así como otro tipo de infraestructura de transporte, incluidos los canales logísticos para la interconectividad territorial.

Sobre este foco, ya hay disposición concreta. En octubre, Ye Teng, gerente general de Lima Industrial Park, firma de capitales chinos a cargo del Parque Industrial de Ancón (PIA), señaló a Gestión que buscará reunirse con ProInversión y el Ministerio de la Producción para volver al PIA una ZEEP oficial, ahora que el país ya tiene un marco legal aprobado.

Todo forma parte de un plan acordado

Que algunos de los apuntes de la Embajada China en Perú tras el APEC ya registren avances no significa que no son una novedad en sus intenciones. La institución diplomática recordó que, como parte de su planificación a largo plazo, todos estos pasos forman parte de una estrategia conjunta acordada entre Perú y China hace dos años.

Se trata de la Declaración Conjunta y el Plan de Acción Conjunta 2024-2029 que firmó la expresidenta Dina Boluarte junto a Xi Jinping durante su visita de Estado a Pekín en junio del 2024.

Este acuerdo cubre 22 áreas claves dentro de la Asociación Estratégica Integral de ambos países y fue recordado por el propio Xi en noviembre del 2024, cuando estuvo presente en la inauguración del puerto de Chancay en el marco del APEC de ese año, donde Perú fue el anfitrión.

La reciente entrada en vigencia de la optimización del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambas naciones también es producto de dicha declaración. Otros resultados tangibles de ello, que recordó la embajada, son que la inversión china en minería contribuye con más del 2% del PBI del Perú, mientras que sus exportaciones hacia China representaron el 9.8% del PBI peruano en 2025.