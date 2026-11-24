En este escenario, comprar un auto, adquirir una vivienda o financiar un gasto familiar exige, necesariamente, mirar el presupuesto mensual. El costo del crédito cobra mayor importancia en las decisiones de los hogares, especialmente cuando el presupuesto ya enfrenta algunas limitaciones por alimentos y servicios.

¿Cómo se traslada la inflación al costo del crédito?

El impacto inflacionario en la capital obliga al BCRP a tomar medidas que pueden impactar en los usuarios del sistema financiero. Andrés Escalante Márquez, director de la carrera de Administración y Finanzas de la UPC, señaló que este escenario suele llevar al banco central a mantener o elevar su tasa de referencia, encareciendo el fondeo bancario.

En su Programa Monetario de noviembre, el BCRP acordó elevar su tasa de referencia en 25 puntos básicos, de 4.25% a 4.50%, en respuesta al repunte de la inflación interanual de octubre.

La tasa de referencia del banco central influye en cuánto les cuesta a los bancos conseguir dinero. Cuando ese costo cambia, suele trasladarse tanto a las tasas que cobran por prestar como a las que pagan por los ahorros y depósitos.

Escalante explicó que este ajuste no supone un encarecimiento inmediato y automático; este sería progresivo.

El efecto se percibe primero en el mercado interbancario y en los créditos corporativos de corto plazo, mientras que el traslado a los préstamos de consumo y vehiculares tendría un rezago de entre 3 y 6 meses, y podría tomar más tiempo en los hipotecarios.

El especialista añadió que, al tratarse de un incremento moderado, los bancos pueden absorber inicialmente parte del mayor costo mediante sus márgenes, en función de la competencia comercial.

¿Qué define la tasa de interés a cada perfil? Intervienen el historial crediticio del solicitante, la liquidez del sistema financiero, el costo del fondeo internacional y el diferencial de riesgo país.

No obstante, cabe subrayar que en la tasa de referencia, en un escenario de inflación intervienen las primas de riesgo, los costos operativos y las provisiones exigidas por la SBS. Ante ello, las entidades anticipan la presión sobre las familias y ajustan esas primas.

César Lavado, coordinador especialista de las carreras de Economía de la Facultad de Negocios de la UPN, explicó que para créditos hipotecarios son tasas de largo plazo plazo, mientras que los vehiculares y de consumo son por periodos más cortos.

Sobre esa diferencia entre productos, el crédito de consumo recibe el impacto más directo y rápido, debido a sus tasas más altas y al mayor riesgo percibido. En el vehicular, la garantía del propio bien modera parcialmente el efecto, mientras que el hipotecario presenta un menor impacto inicial.

“En créditos de consumo o vehiculares y créditos de corto plazo en general (de 3 a 5 años) esto se traduce en una cuota mensual sustancialmente más alta y un costo total del crédito cuyo rango puede estar entre 10% y 20% superior al finalizar el periodo. Para un mismo monto y plazo, quien toma un crédito hoy enfrenta una tasa de rendimiento efectivo anual (TREA) más elevada si las tasas de mercado han subido”, indicó Escalante.

Por otro lado, en los hipotecarios, el efecto se extiende por un periodo más largo. Un incremento de entre 1.5 y 2 puntos porcentuales en la tasa de un préstamo a 15 o 20 años puede representar entre 15% y 25% más en el pago acumulado de intereses.

“Por ejemplo, en un crédito hipotecario de S/ 250,000 a 20 años, una tasa dos puntos porcentuales más alta que la de hace un año implica un costo adicional cercano a S/ 75,000 al término del plazo, es decir, unos S/ 310 más por cada cuota”, precisó Lavado.

En el caso de consumo, el especialista utilizó como ejemplo un préstamo de S/ 15,000 a 36 meses. Pasar de una tasa de 18% a 26% sumaría aproximadamente S/ 50 a la cuota mensual y alrededor de S/ 1,800 en total, reduciendo el margen disponible del presupuesto familiar.

Las tasas, el plazo y la moneda del préstamo determinan cuánto termina pagando una familia en un contexto inflacionario. Foto: GEC

¿Qué deudas están expuestas a un aumento de cuotas?

Las alzas del mercado para estos productos financieros no se trasladan automáticamente a todas las deudas vigentes. En estos casos, cuando la tasa es fija y la cuota se establece desde el inicio, ambas permanecen sin alteraciones durante la vigencia del crédito, lo que protege al deudor frente a mayores tasas.

Sin embargo, la exposición cambia en préstamos a tasa variable, sujetos a revisiones periódicas según un indicador de referencia, las cuales si pueden variar en un contexto inflacionario. También existe el riesgo en las líneas de crédito renovables y las tarjetas de crédito, ya que estas pueden cambiar las condiciones del contrato.

El costo del crédito también depende de la moneda en que se contrata. Quienes reciben ingresos en soles y se endeudan en dólares asumen un riesgo cambiario: si el dólar sube, necesitarán más soles para pagar la misma cuota, aunque la tasa de interés no cambie. Esa presión puede reducir el margen del presupuesto familiar.

Los hogares más vulnerables son aquellos con ingresos medios y bajos, elevado endeudamiento y empleos informales o ingresos variables. La presión aumenta cuando gastos como alimentos y energía representan gran parte del presupuesto y reducen el dinero disponible para atender las cuotas.

En este contexto, se consideran como señales de deterioro que enfrentan los usuarios del sistema financiero, el uso continuo de la tarjeta para pagar alimentos y servicios, destinar más del 30% al 35% del ingreso neto a cuotas y recurrir a nuevos préstamos para cancelar otros.

Compra de deuda, pagos anticipados o refinanciamiento

Como alternativas ante la imposibilidad de pago, Escalante indicó que se puede evaluar una compra de deuda si otra entidad ofrece condiciones sensiblemente menores y aprovechar ingresos extraordinarios para realizar pagos anticipados, preferentemente reduciendo el plazo.

Si se desea reducir el costo, una alternativa es trasladar la deuda a una entidad que ofrezca una menor Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA), comparando también seguros y comisiones. Asimismo, hay que tener en cuenta que el refinanciamiento busca aliviar la cuota cuando existen dificultades de pago, pero alarga el plazo, eleva el costo total y queda registrado como crédito refinanciado en la central de riesgos.

Por ello, es importante considerar en destinar realizar pagos anticipados y reducir el plazo para ahorrar intereses.

“Si se cuenta con ingresos extraordinarios, como gratificaciones o utilidades, los pagos anticipados son muy recomendables; en general, optar por reducir el plazo en lugar de la cuota genera un mayor ahorro en intereses”, indicó Lavado.

Por otro lado, en una futura baja de tasas de interés en los créditos, se deben tener en cuenta diferentes variables que deben presentarse con el tiempo.

“Para que bajen las tasas de estos créditos, entre otras cosas, la inflación debe retornar el rango meta del BCRP y consolidarse. Asimismo, las expectativas de inflación a 12 meses deben ceder. Finalmente, debe existir estabilidad en el tipo de cambio. De todo ello, lo más difícil es mejorar el contexto sociopolítico, que es lo que choca frontalmente con las expectativas de los agentes económicos”, señaló Escalante.

Por su parte, Lavado explicó que en este escenario el alivio no sería inmediato ya que, aun si el BCRP recorta su tasa de referencia, el efecto sobre los créditos de consumo, vehiculares e hipotecarios podría tardar entre 6 y 12 meses.