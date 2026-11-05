En el informe de este año, el 89% señaló que había realizado o realizaría aumentos de sueldos durante el 2026. Para el 2027, el 79% ya tiene previsto incrementarlos. (Fuente: iStock)
En el informe de este año, el 89% señaló que había realizado o realizaría aumentos de sueldos durante el 2026. Para el 2027, el 79% ya tiene previsto incrementarlos. (Fuente: iStock)
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Ani Lu Torres
Ani Lu Torres

Las empresas peruanas proyectan incrementos salariales para el 2027 que estarían por encima de la cifra de inflación, aunque los ajustes variarán según el nivel de los trabajadores. Así lo revela el estudio “Sondeo de incrementos y Perspectivas 2027″, elaborado por PwC Perú sobre la base de una muestra de 95 empresas de distintos tamaños.

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