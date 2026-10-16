La Casa García Alvarado, en Miraflores, fue el escenario de la ceremonia en la que se reconoció a las siete empresas ganadoras del premio EMA Empresas Familiares 2026, organizado por PwC Perú, G de Gestión y la Asociación de Empresas Familiares (AEF). Un jurado especializado evaluó a las compañías en función de criterios vinculados con la gobernanza, la sucesión, el legado, la transformación y la sostenibilidad.

Por segundo año consecutivo, el premio volvió a poner el foco en las empresas familiares, que representan el 80% del tejido empresarial del país y generan casi el 70% del empleo formal, y destacó los esfuerzos que realizan para fortalecer su gobierno corporativo, profesionalizar su gestión y preparar la incorporación de las siguientes generaciones.

“Detrás de cada empresa familiar hay una historia de esfuerzo, de visión de largo plazo y de compromiso entre generaciones. Porque construir una empresa es difícil. Pero mantenerla vigente a través de generaciones es excepcional”, señaló Gino Menchola, socio principal de PwC Perú.

Unidos por la convicción

El premio Empresas Más Admiradas (EMA) se lanzó hace 15 años de la mano de PwC Perú y, hace dos, se transformó en EMA Empresas Familiares, con el objetivo de reconocer a este tipo de compañías. Más allá de los resultados económicos, la iniciativa distingue las prácticas, los valores y el liderazgo que les permiten construir relaciones de confianza y generar valor a largo plazo.

“La admiración empresarial no se hereda. Se gana cada día, con decisiones coherentes, liderazgo con propósito y compromiso con las personas”, añadió Menchola.

Así, las categorías que se premiaron en esta edición –Visión transformadora y resiliencia; Unidad y liderazgo con propósito; Integridad y valor sostenible; y Gestión y transformación del talento– reflejan las capacidades que las empresas necesitan para sostener su crecimiento y adaptarse a un entorno cambiante.

“Los premios de esta noche reconocen capacidades que necesitamos extender: una visión que permita transformar y la resiliencia para sostener el esfuerzo; la unidad y un liderazgo con propósito; la integridad y el compromiso de crear valor sostenible”, destacó Víctor Melgarejo, director periodístico de Diario Gestión.

Los ganadores 2026

En esta edición, MAQ Depot y Grupo EFE fueron reconocidas en la categoría Visión transformadora y resiliencia; Yichang y Multitop, en Gestión y transformación del talento; REMS, en Unidad y liderazgo con propósito; Sistemas Analíticos, en Integridad y valor sostenible; y Grupo AJE recibió el Premio a la Excelencia al destacar en tres categorías.

Para Gabriel García Morel, director y miembro de la segunda generación de REMS, el propósito de la compañía es “brindar soluciones y generar valor en el sector inmobiliario” a partir de cinco valores corporativos: integridad, confianza y relaciones duraderas, excelencia, foco en las personas y respeto por el equipo.

En Yichang, la gestión del talento ocupa un lugar estratégico. Arnold Wu, presidente del directorio de la compañía, sostuvo que, como empresa familiar, gestionan el talento al mismo nivel que el negocio, pues forma parte de su plan estratégico y de los objetivos de la dirección.

Por su parte, Stephanie Vásquez Reátegui, gerente general de MAQ Depot, destacó la importancia de contar con personas que quieran crecer junto con la empresa, adaptarse al cambio y aprovechar la tecnología para elevar la productividad.

Para Carlos Javier Stapleton, gerente general de Multitop y miembro de la segunda generación, el reconocimiento también representa una historia familiar. La empresa tiene 40 años de trayectoria y, desde pequeño, recuerda haber visitado el negocio fundado por su padre.

En Sistemas Analíticos, empresa especializada en el sector salud, Víctor Alfaro destacó las iniciativas de sostenibilidad e impacto social impulsadas por la compañía. Entre ellas mencionó programas vinculados con la salud preventiva, el voluntariado y la educación, además de medidas de reciclaje.

Adriana del Castillo, miembro de la segunda generación de Grupo EFE, reflexionó sobre el reto de las nuevas generaciones de estar a la altura del legado de los fundadores. “Las empresas familiares se construyen con el esfuerzo de una generación, pero trascienden gracias al compromiso de las siguientes”, señaló emocionada.