El negocio de Plaza Vea tiene sus orígenes en 1993, cuando la cadena chilena Santa Isabel, fundada en 1976 por el empresario Eduardo Elberg, ingresó al mercado peruano con una primera tienda en San Borja. Tras pasar por distintos propietarios, en 2001 la multinacional holandesa Royal Ahold compró las operaciones sudamericanas de la compañía e introdujo el formato Plaza Vea con la apertura de un local en Jockey Plaza. En 2003, Intercorp adquirió el negocio en Perú y reorganizó la operación a través de Supermercados Peruanos, dando paso a la expansión de la cadena en Lima y, posteriormente, en distintas regiones del país.

Ahora, Supermercados Peruanos S.A. presentó una solicitud ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para registrar la denominación y logotipo “AMADÍA”. La solicitud corresponde a la clase 30, vinculada a alimentos y productos de consumo.

Supermercados Peruanos vuelve a mirar los cereales con “Amadía”

Supermercados Peruanos, división de InRetail que agrupa cadenas como Plaza Vea, Vivanda, Mass y Makro, ha venido ampliando su cartera de marcas propias en distintas categorías de consumo.

En cereales, la señal fue más concreta en octubre de 2025, cuando se conoció que había presentado ante Indecopi solicitudes para registrar Fortastic y Combida, con propuestas que incluían cereales procesados para el desayuno, hojuelas de maíz, barras de cereal y cereales listos para comer, además de productos alimenticios y nutricionalmente fortificados a base de cereal. En el caso de Combida, la solicitud comprendía cereales, avena, granola, snacks a base de harina, panqueques, galletas y otros alimentos secos listos para el consumo.

Ahora, una nueva denominación vuelve a poner el foco en esta categoría. Supermercados Peruanos solicitó el registro de “AMADÍA”, cuya cobertura incluye cereales preparados para la alimentación humana, cereales para el desayuno, copos y harina de avena, muesli, barras de cereales y granola, además de otros productos a base de cereales.

Por el alcance de la solicitud, AMADÍA podría abarcar distintas propuestas dentro de la categoría de cereales, desde productos para el desayuno hasta barras y granola. Sin embargo, el registro no confirma el lanzamiento de la marca ni permite determinar cuándo llegaría al mercado.

Dueña de Takis registra “Leche de Tigre” en Perú

Grupo Bimbo inició sus operaciones en Ciudad de México en 1945, con una oferta que arrancó con el Super-Pan Bimbo, presentado como una novedad en el mercado por su empaque de celofán. Desde entonces, el grupo amplió su portafolio con productos como donas, Bimbollos, Medias Noches y pastelitos, mientras construía una identidad propia alrededor del Osito Bimbo.

La expansión continuó durante las siguientes décadas. En los años 1970, Bimbo construyó la planta panificadora más grande de América Latina y una de las diez más grandes del mundo. En los 1980, se convirtió en empresa pública y comenzó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, mientras que en los 1990 creó la Organización Latinoamérica para impulsar su expansión fuera de México. En la década de 2000, extendió sus operaciones hacia Asia y la costa oeste de Estados Unidos. Entre 2010 y 2020, se consolidó como la panificadora más grande a nivel mundial.

En Perú, Bimbo inició operaciones en 1998 y desde entonces desarrolló una oferta que va más allá del pan tradicional, con productos de bollería, snacks y panes especiales, entre otras categorías.

En este contexto, Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., de México, presentó ante el Indecopi una solicitud para registrar “TAKIS LECHE DE TIGRE”, correspondiente a una marca de producto. El expediente 58078-2026/DSD corresponde a la clase 30.

La solicitud comprende un universo amplio de productos, entre ellos café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de panadería, pastelería y confitería; chocolate; helados; azúcar, miel y melaza; dulces, caramelos y gomas dulces; bizcochos, galletas; copos y hojuelas de cereales secos y de maíz; tortillas, frituras o extruidos a base de harina o maíz; paletas, kekes, panetones, bocaditos dulces o salados y mostaza, entre otros.

El expediente, sin embargo, no confirma el lanzamiento de una nueva presentación de Takis en Perú ni precisa cuándo podría llegar al mercado. Por ahora, lo concreto es la solicitud presentada por Grupo Bimbo ante Indecopi para registrar la denominación “TAKIS LECHE DE TIGRE”.

Mifarma apunta a vitaminas y suplementos con “VO2”

Mifarma S.A.C. es una cadena de farmacias dedicada a la comercialización de medicamentos, productos de higiene, cuidado personal y belleza. La compañía surgió en noviembre de 2005 de la mano de Química Suiza y abrió su primer local en Pueblo Libre, Lima, en 2006. Ese mismo año llegó a 23 establecimientos en Lima y luego inició su expansión nacional.

La cadena continuó creciendo mediante adquisiciones. En 2011 incorporó Boticas Torres de Limatambo, en 2012 adquirió Farmacias Peruanas (Fasa) y en 2016 tomó la operación de las boticas ubicadas en supermercados Wong y Metro, además de adquirir Albis. Estos movimientos llevaron a Mifarma a superar los 1,000 locales a nivel nacional.

En 2018, InRetail Perú Corp., brazo de desarrollo comercial minorista de Intercorp, anunció la adquisición de Quicorp, propietaria de Mifarma, Fasa y BTL, por US$583 millones. La operación permitió a InRetail fortalecer su presencia en la industria farmacéutica.

En este contexto, Mifarma S.A.C. presentó ante el Indecopi solicitudes para registrar “VO2 VITAMINAS Y SUPLEMENTOS” y “VO2 MAX VITAMINAS Y SUPLEMENTOS”, ambas acompañadas de logotipo.

La primera solicitud corresponde a las clases 5, 35 y 41. En la clase 5 contempla productos farmacéuticos, alimentos y sustancias dietéticas, alimentos para bebés y suplementos alimenticios para personas o animales, entre otros. La clase 35 incluye servicios de agrupamiento y comercialización de productos de nutrición, suplementos alimenticios, vitaminas, proteínas, alimentos funcionales y productos naturales para la salud y el bienestar. La clase 41 comprende educación, formación, entretenimiento y actividades deportivas y culturales.

La segunda denominación, “VO2 MAX VITAMINAS Y SUPLEMENTOS”, presenta una cobertura similar en las mismas tres clases, incluyendo suplementos alimenticios, vitaminas, proteínas y productos naturales para la salud y el bienestar, además de servicios de comercialización, educación, formación y actividades deportivas.

Las solicitudes muestran una cobertura que combina productos de nutrición y suplementación con servicios vinculados al bienestar y las actividades deportivas, aunque los expedientes no permiten determinar si Mifarma lanzará una nueva línea comercial con alguna de estas denominaciones ni cuándo podría llegar al mercado.