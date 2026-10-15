Plaza Vea, Makro, Mass y Vivanda forman parte del portafolio de Supermercados Peruanos. (Foto: Composición/Andina)
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Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

En el mercado peruano de consumo, distintas compañías siguen ampliando sus apuestas. Supermercados Peruanos, operador de Plaza Vea, Vivanda, Mass y Makro, ha venido extendiendo su cartera de marcas propias hacia distintas categorías y vuelve a mirar el negocio de cereales.

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