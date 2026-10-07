El negocio se inició por la idea de Nelly Frayssinet fundó Minna en 2013, iniciando operaciones con una tienda en Miraflores. Desde entonces, la cadena sumó locales en San Miguel (2023), Independencia (2024), Chiclayo y Santa Anita (2025), y en 2026 abrió en Trujillo, Jockey Plaza y Arequipa, hasta alcanzar hoy ocho tiendas operativas. En el primer semestre de 2026, la marca creció 15%, tras un avance de 150% en 2025, impulsado por el auge del K-Beauty y su ingreso a provincias.

Minna se prepara para el escenario del Fenómeno El Niño

Ante el escenario previsto por el Fenómeno de El Niño hacia fines de 2026 e inicios de 2027, Minna está entrando a una etapa de prudencia en sus importaciones. Nelly Frayssinet, CEO de la cadena, señaló que la empresa prevé reducir entre 10% y 15% el volumen importado frente al año anterior, en un contexto de mayores aranceles y fletes. La medida no implica una reducción de la variedad de productos, sino ajustar los volúmenes para reducir riesgos, considerando además que la cadena ahora opera con ocho tiendas.

Ante este panorama, Minna recurrirá a proveedores nacionales y subdistribuidores coreanos para cubrir eventuales faltantes mientras llega la mercadería importada. Frayssinet adelantó que a fines de septiembre de 2026 visitará las tiendas del norte del país para evaluar el impacto del Fenómeno de El Niño, luego de que una de ellas registrara una baja en sus ventas, mientras otra mantiene su desempeño. “Si vas de menos a más, reduces el riesgo”, explicó la ejecutiva.

Minna alista abrir entre tres a cinco tiendas en 2027

Minna proyecta entre tres y cinco nuevas aperturas para 2027, con foco principalmente en provincias, aunque sin dejar de lado Lima. La cadena evalúa ingresar a Cusco, Piura e Iquitos, mientras que en Lima analiza oportunidades en Mall del Sur y San Juan de Lurigancho. La apuesta por las regiones busca ampliar su presencia fuera de la capital, tras iniciar su expansión provincial en 2025.

La inversión prevista para las nuevas aperturas dependerá del formato y la ubicación, pero un local estándar requiere entre S/250,000 y S/300,000. Minna cerrará 2026 con ocho tiendas operativas, de distintos tamaños, y para 2027 priorizará formatos que le permitan ampliar su presencia en nuevos mercados. La compañía busca mantener una expansión gradual.

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Remodelación de tiendas y apuesta por formato premium

Minna comenzará su plan de remodelaciones con su tienda en Miraflores en 2027, el local más antiguo de la cadena, ubicado frente al óvalo del Parque Kennedy, en el Centro Comercial Caracol. Con 75 m², es el establecimiento de mayor metraje de la compañía y será convertido al formato premium para funcionar como su flagship. Frayssinet explicó que eligió este local porque es el primero que conocieron sus clientes y también el que suelen visitar representantes de las marcas coreanas.

El nuevo formato toma como referencia la tienda de Jockey Plaza, de 25 m², cuya implementación demandó cerca de S/350,000, con concepto duty free y exhibidores personalizados aprobados por las marcas coreanas. Minna prevé llevar el formato premium a tres tiendas, mientras el resto evolucionará al semipremium. Arequipa ya opera bajo este modelo, con 50 m² y una inversión de S/300,000. Además, evalúa remodelar su segunda tienda más lucrativa en el segundo semestre de 2027, sujeto a conseguir un local de mayor metraje en el mismo centro comercial.

Minna también se provee con su propia importadora

Minna creó su propia importadora en 2024 para atender el crecimiento de la demanda y tener mayor control sobre las marcas y productos que incorpora a su portafolio. Antes, la cadena trabajaba principalmente con importadores y distribuidores locales, mientras que ahora combina ambas vías de abastecimiento. La nueva estructura le permite seleccionar marcas directamente y desarrollar un portafolio pensado para el mercado latinoamericano; al cierre de 2025, la compañía ya manejaba entre 500 y 700 SKUs.

El modelo se mantendrá mixto. Minna continuará realizando importaciones directas, pero también recurrirá a partners locales cuando sea necesario, especialmente ante el escenario de mayores fletes, aranceles y riesgos logísticos previsto para 2026 y 2027. La estrategia busca asegurar el abastecimiento sin elevar la exposición del negocio y, al mismo tiempo, ampliar la oferta de marcas coreanas en el mercado peruano.