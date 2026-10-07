MINNA inauguró su primera tienda en Arequipa, ubicada en el segundo piso de Mall Aventura Arequipa. (Foto: MINNA)
MINNA inauguró su primera tienda en Arequipa, ubicada en el segundo piso de Mall Aventura Arequipa. (Foto: MINNA)
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Sandra Reyes
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Tras trece años de operación, Minna, la cadena peruana de belleza, especializada en la venta de productos coreanos, prepara una nueva etapa de expansión hacia 2027. La empresa alista nuevas aperturas, formatos premium y la remodelación de sus tiendas. A la vez, ampliará su portafolio y ajustará sus importaciones ante el Fenómeno El Niño y el alza de costos logísticos, mientras busca fortalecer su posición en el mercado peruano de K-Beauty.

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