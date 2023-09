El mercado de tratamiento facial, compuesto por productos como limpiadores faciales, cremas humectantes, tónicas y nutritivas, moverá S/ 970 millones este 2023, según el Gremio Peruano de Cosmética, Higiene Personal y Aseo Doméstico (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Esta categoría viene impulsando la ventas de cosméticos, tras el ingreso de marcas coreanas que han dinamizado la plaza local.

“La categoría con más potencial de crecimiento es tratamiento facial, que posee un mercado virgen, con un 73% (de la población) por explorar”, precisó el presidente de Copecoh, Ángel Acevedo.

Explicó, que la línea de skin care está compuesta por dos grupos: la cosmética tradicional y los dermocosméticos. “En este último,hemos visto la incursión de muchas marcas coreanas que han dinamizado el mercado”, apuntó.

El ejecutivo afirmó, asimismo, que la industria de cosméticos de Corea sigue ganando adeptos en el Perú, por lo que hay grandes oportunidades para que el mercado de tratamiento facial siga avanzando.

Según datos del gremio, 7 de cada 10 consumidores en Perú no han probado productos de tratamiento facial, debido a que las marcas actuales no los han abordado y no han llegado a conocer en detalle el potencial de esta industria.

“En términos de porcentaje participación en la categoría de tratamiento facial, dermocosméticos ha crecido significativamente la cual paso de ser 8% en el 2013 a 38% en el 2023″, puntualizó Acevedo.