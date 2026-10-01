El negocio de Smart Fit inició en 2009 en Brasil, con el objetivo de democratizar el acceso al fitness de alta calidad. Desde entonces, la cadena amplió su presencia por América Latina y otros mercados hasta alcanzar 2,000 unidades a nivel global, con operaciones en 16 países y más de 5 millones de miembros.

Ya para este 2026, la compañía proyectó la apertura de más de 340 nuevos gimnasios en la región. Mientras que en Perú, donde operaba 91 locales a septiembre de 2025, la empresa evalúa sumar entre cinco y 10 establecimientos adicionales y también impulsa Bio Ritmo, su formato premium.

Ahora, Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A., de Brasil, presentó una solicitud de registro ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para su marca “SMART FIT”, acompañada de un logotipo.

El expediente N.° 54508-2026/DSD corresponde a una marca multicategoría de producto y/o servicio y busca protección en nueve clases: 5, 9, 25, 28, 32, 35, 41, 42 y 44, que comprenden desde suplementos nutricionales, ropa y artículos deportivos hasta servicios de gimnasios, formación física, plataformas digitales, software y servicios de nutrición y bienestar.

¿Smart Fit amplía su negocio más allá de los gimnasios en Perú?

El grupo que hoy opera Smart Fit comenzó su historia en el segmento de gimnasios premium. En 1996, Edgard Corona abrió en São Paulo la primera academia de Bio Ritmo, marca con la que la compañía desarrolló inicialmente su negocio. Doce años después, el empresario conoció en Estados Unidos el modelo High Value Low Price (HVLP), basado en ofrecer servicios de alto valor a precios más accesibles. En 2009, esa experiencia dio paso a la primera sede de Smart Fit en São Paulo, bajo este concepto.

A partir de allí, el grupo aceleró su expansión fuera de Brasil. En 2011 llegó a México y posteriormente incorporó nuevos formatos y negocios vinculados al deporte, entrenamiento y bienestar. En 2020 adquirió Queima Diária, plataforma de entrenamiento digital, mientras que en 2021 concretó su salida a bolsa en Brasil. En 2024 sumó a su portafolio conceptos como One Pilates y Nation, ampliando su oferta más allá del formato tradicional de gimnasio.

En Perú, esa expansión de formatos tuvo un nuevo capítulo en 2025 con la llegada de Bio Ritmo, que abrió su primera sede en el centro comercial El Polo, en Surco. La marca posteriormente sumó una sede en Santa Cruz, Miraflores, y para 2026 incorporó una tercera ubicación en La Molina, dentro de Cenco Malls. La compañía también señaló que proyectaba alrededor de cinco aperturas de Bio Ritmo durante este año y evaluaba nuevas ubicaciones, entre ellas San Isidro y ciudades de provincias como Tacna y Chimbote.

A nivel de gestión regional, en abril de 2026 Smart Fit nombró a Camilo Sarasti como CEO del clúster andino, que comprende Colombia, Panamá, Costa Rica, Perú, Ecuador y Honduras. El ejecutivo asumió dentro de una estructura que busca coordinar la expansión y operación de estos mercados, además de impulsar temas como innovación, eficiencia y tecnología.

En ese contexto, la nueva solicitud presentada ante Indecopi para “SMART FIT” abarca nueve clases: 5, 9, 25, 28, 32, 35, 41, 42 y 44, con una cobertura que va desde productos vinculados con la actividad física hasta servicios digitales, comerciales, educativos y de salud y bienestar.

La clase 5 comprende suplementos nutricionales, vitaminas, complementos alimenticios, alimentos y sustancias dietéticas, además de otros productos de uso médico o sanitario. La clase 9, en tanto, incorpora software y aplicaciones vinculadas con consultas de nutrición, alimentación saludable, actividad física y clases de gimnasia, así como herramientas para conectar a usuarios con profesionales.

El registro también alcanza productos vinculados directamente con el universo fitness. La clase 25 comprende prendas de vestir para gimnasia, guantes y ropa deportiva, mientras que la clase 28 incluye aparatos para gimnasia, máquinas para ejercicios físicos, rodilleras, canilleras, cuerdas y otros artículos deportivos. La clase 32, por su parte, contempla aguas minerales y otras bebidas sin alcohol, bebidas de frutas y zumos, además de preparaciones para elaborar bebidas.

A ello se suman categorías relacionadas con la comercialización y los servicios. La clase 35 comprende servicios de agrupamiento y comercialización de productos, incluidos suplementos nutricionales y alimentos, además de publicidad, promoción, programas de fidelización y comercialización mediante plataformas digitales. La clase 41 incluye servicios de gimnasios, formación física, clases de ejercicio, pilates, ciclismo indoor, educación física, entrenamiento personalizado y contenidos sobre actividad física y nutrición.

La solicitud incorpora también una dimensión tecnológica y de bienestar. La clase 42 contempla software como servicio (SaaS) y plataformas digitales que permiten conectar a usuarios con especialistas, incluidos nutricionistas, psicólogos y terapeutas, además de herramientas y contenidos relacionados con actividad física, fitness y nutrición. Finalmente, la clase 44 comprende servicios médicos, nutricionales y de bienestar, como evaluaciones de bioimpedancia y grasa corporal, consultas nutricionales, asesoramiento dietético y servicios de psicología y terapia.

El alcance de “SMART FIT” abarca un universo que va desde suplementos, ropa y equipamiento deportivo hasta gimnasios, plataformas digitales, nutrición y servicios de bienestar, más allá de la operación tradicional de un gimnasio. El trámite ante Indecopi, sin embargo, no confirma por sí solo el lanzamiento de nuevos productos o servicios bajo la marca ni permite determinar cuáles de estas categorías, de concretarse, llegarían a comercializarse en Perú.

¿Don Michael prepara nuevos sabores para Black Whip?

Don Michael viene desarrollando Black Whip como una propuesta de whiskey andino elaborada a partir de maíz negro andino, un grano originario del Perú que la compañía utiliza como parte de la identidad de su destilado. Su proceso toma como referencia la elaboración tradicional de la chicha de jora, incorpora granos malteados y utiliza barricas nuevas de roble blanco estadounidense para la maduración.

La apuesta por este producto se da mientras la categoría de whiskey andino gana reconocimiento. En 2023, el Instituto Nacional de Calidad (Inacal) reconoció este destilado como producto distintivo del Perú mediante la Norma Técnica Peruana NTP 211.006. Don Michael participó en el proceso de definición de sus características y, según señaló su CEO, Michael Kuryla, trabaja junto con la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) para buscar una denominación de origen ante Indecopi.

La compañía también avanza en una ampliación de su capacidad productiva. En 2026 anunció la expansión de su destilería en Lurín, con un espacio adyacente que le permitirá prácticamente duplicar el área disponible. El objetivo es elevar el llenado de unas 600 a 1,200 barricas al año, además de incorporar una nueva línea de producción. A su portafolio también prevé sumar un gin estilo London Dry y una edición limitada de whiskey bajo el concepto Barrel Strength.

En este escenario, Don Michael S.A.C., de Perú, presentó ante Indecopi dos solicitudes de registro vinculadas con Black Whip. La primera corresponde al expediente N.° 46304-2026/DSD, para la denominación “BLACK WHIP BY DON MICHAEL THE ORIGINAL BLACK WHISKEY LIQUEUR APPLE” y su respectivo logotipo. Se trata de una marca de producto que busca protección en la clase 33, que comprende bebidas alcohólicas, excepto cervezas, y preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas.

El segundo expediente, N.° 46318-2026/DSD, corresponde a “BLACK WHIP BY DON MICHAEL THE ORIGINAL BLACK WHISKEY LIQUEUR ON FIRE CINNAMON SPICE”, también acompañado de un logotipo. Al igual que el primero, fue presentado como marca de producto en la clase 33, por lo que comprende bebidas alcohólicas, excepto cervezas, y preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas.

Los dos registros plantean nuevos perfiles para la marca: “Apple”, asociado a manzana, y “On Fire Cinnamon Spice”, vinculado con canela y especias. Estas denominaciones se suman a la propuesta de Black Whip, que Don Michael viene desarrollando con distintas expresiones de su whiskey andino y dentro de una estrategia de ampliación de portafolio.

La empresa, además, tiene una presencia internacional en expansión. Don Michael exporta sus bebidas a 14 países, entre ellos Estados Unidos y Taiwán, y tiene previsto sumar a El Salvador. Sin embargo, para financiar parte de sus planes de crecimiento, Kuryla también señaló que la compañía evalúa incorporar nuevos socios de capital y ofrecer hasta 20% de participación por US$5 millones, con el objetivo de fortalecer su infraestructura y distribución.

Así, los dos registros dejan abierta la posibilidad de ampliar la familia Black Whip con nuevas variantes de sabor, en línea con la estrategia de diversificación de Don Michael. No obstante, la presentación de las solicitudes ante Indecopi no confirma por sí sola que ambas bebidas ya hayan sido lanzadas comercialmente en Perú, ni establece una fecha para su eventual llegada al mercado.

¿Aperol amplía su apuesta en Perú con una nueva imagen?

Aperol atraviesa un nuevo momento en el mercado peruano tras el cambio de operador de su portafolio y la renovación de la imagen de su icónica botella. Desde abril de 2026, CBC Perú asumió la importación, distribución y comercialización exclusiva de las marcas de Campari Group en el país, entre ellas Aperol, mientras que la marca italiana presentó globalmente un nuevo diseño para su botella, manteniendo su receta original y el característico color naranja.

La renovación forma parte de una evolución de una marca que nació en Italia en 1919, cuando los hermanos Luigi y Silvio Barbieri desarrollaron Aperol después de siete años de experimentación. Décadas después, la popularización del Aperol Spritz y la adquisición de la marca por Campari Group impulsaron su expansión internacional, apoyada en campañas vinculadas con el aperitivo, la música, el arte y las experiencias sociales.

En Perú, Mirko Astudillo, director general de CBC Perú, señaló a Gestión que la compañía busca mantener el crecimiento de doble dígito que las marcas de Campari registraron durante los últimos cinco años y ampliar la penetración de estas categorías, especialmente en bares, restaurantes y hoteles. La alianza también contempla una agenda de innovación: el ejecutivo adelantó que esperaban incorporar dos nuevas innovaciones al portafolio hacia el cierre de 2026.

En este escenario, Davide Campari-Milano N.V., de Países Bajos, presentó ante Indecopi una nueva solicitud de registro para “APEROL” y su logotipo. El expediente N.° 49344-2026/DSD corresponde a una marca multicategoría de producto y/o servicio.

La solicitud corresponde a una marca multicategoría de producto y/o servicio y busca protección en las clases 32, 33, 35 y 43. Además, el expediente reivindica la prioridad de una solicitud presentada en la Unión Europea el 3 de marzo de 2026, pocos días antes de que la marca anunciara oficialmente el nuevo diseño de su botella.

La clase 32 comprende bebidas sin alcohol y productos relacionados, entre ellos cervezas, cócteles a base de cerveza, aperitivos sin alcohol, agua de Seltz, aguas minerales, bebidas de frutas, bebidas energéticas, zumos y preparaciones para elaborar bebidas.

La clase 33 concentra las categorías directamente relacionadas con bebidas alcohólicas. Incluye bebidas alcohólicas, vinos, bebidas aromatizadas a base de vino, vinos espumosos, aperitivos, cócteles, bebidas destiladas, ginebra, licores, whisky y vermut, además de esencias y extractos alcohólicos.

La protección también se extiende a actividades comerciales y promocionales. La clase 35 contempla publicidad y promoción de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, campañas publicitarias, investigación de mercado y presentación de productos para su venta minorista. También incluye el agrupamiento y comercialización de estas bebidas, así como acciones promocionales mediante el patrocinio de eventos deportivos y el alquiler de máquinas expendedoras.

Por su parte, la clase 43 lleva la protección hacia los espacios y servicios asociados al consumo. Comprende catering, hoteles, cafés, bares, restaurantes, suministro de alimentos y bebidas, servicios de bar de cócteles, bares temporales y organización de comidas y banquetes, entre otras actividades de restauración y hospitalidad.

El alcance del registro muestra que Aperol busca proteger su marca no solo para categorías de bebidas, sino también para actividades de comercialización, promoción y servicios vinculados con bares, restaurantes y catering. Esto ocurre mientras CBC acaba de asumir la distribución exclusiva del portafolio de Campari en Perú y la marca estrena globalmente una nueva identidad visual.

La coincidencia de ambos movimientos deja abierta la posibilidad de que la nueva imagen de Aperol se incorpore progresivamente al mercado peruano, aunque el expediente de Indecopi no confirma por sí solo la llegada de la nueva botella ni establece cuándo se implementaría localmente.

¿Win amplía su negocio hacia servicios digitales y tecnología?

Win nació en 2017 como la apuesta residencial de Grupo ON sobre su red de fibra óptica. La marca ganó espacio en un mercado dominado por grandes operadores y, tras la adquisición del 100% de Wi-Net Telecom por parte de Linzor Capital Partners, pasó a operar bajo una nueva estructura de propiedad. Para entonces, la compañía ya atendía a más de medio millón de clientes y contaba con una red propia de fibra FTTH que alcanzaba alrededor de tres millones de hogares.

El mercado en el que compite Win también ha seguido creciendo. Al primer trimestre de 2026, Perú registró 4.14 millones de conexiones de internet fijo, un incremento de 0.92% frente al mismo periodo del año anterior. En ese escenario, Win alcanzó una participación de 19.42%, por detrás de Claro y Movistar, y fue el operador que más aumentó su número de conexiones contratadas, con 151,932 nuevas conexiones.

La marca también viene ganando terreno en indicadores relacionados con la experiencia de conexión. Según el reporte de Opensignal para el primer trimestre de 2026, Win lideró en velocidad de carga con 62.5 Mbps, además de ubicarse primero en calidad constante, fiabilidad y experiencia de video. En velocidad de descarga, registró 100.1 Mbps, mientras que Claro encabezó ese indicador con 100.1 Mbps.

A diferencia de la operación residencial de Win, el negocio corporativo que anteriormente utilizaba esta marca tomó otro camino. Tras la venta de Wi-Net Telecom a Linzor, el Grupo ON decidió concentrarse en el segmento B2B y transformó Win Empresas en ON Empresas, con un plan de inversión de alrededor de US$100 millones para los siguientes tres a cuatro años, destinado a data centers, fibra óptica y ciberseguridad.

En este escenario, Win Telecom S.A.C., de Perú, presentó ante Indecopi una nueva solicitud de registro para “WIN” y su logotipo. El expediente N.° 55674-2026/DSD corresponde a una marca multicategoría de producto y/o servicio y contempla las clases 9, 38 y 42.

La clase 9 lleva la marca hacia el terreno del software y los contenidos digitales. Comprende aplicaciones y programas informáticos, software para dispositivos móviles y teléfonos inteligentes, programas para entretenimiento, software para transmisión de audio y video, contenidos digitales descargables, publicaciones electrónicas y herramientas para transmisión continua (streaming), entre otras categorías.

La clase 38 está vinculada directamente con las telecomunicaciones. Incluye transmisión de voz, datos, imágenes y mensajes; servicios de acceso a internet; transmisión de contenidos por streaming; servicios de comunicación mediante redes de fibra óptica, redes inalámbricas e internet, además de transmisión de audio y video y servicios relacionados con podcasts y webcasting.

Por su parte, la clase 42 comprende servicios tecnológicos y de informática. El registro incluye alojamiento y mantenimiento de sitios web, desarrollo de software, consultoría informática, servicios de seguridad informática, almacenamiento de datos en la nube, software como servicio (SaaS), desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles y servicios tecnológicos vinculados con redes de telecomunicaciones.

El alcance de las tres clases lleva a “WIN” desde su núcleo de conectividad hacia un espectro más amplio de software, contenidos digitales, servicios de internet, desarrollo tecnológico, almacenamiento en la nube y seguridad informática. Esto amplía las categorías para las que la marca busca protección, en un mercado donde la fibra óptica continúa ganando participación y los operadores compiten no solo por cobertura y velocidad, sino también por servicios de valor agregado.

El registro, sin embargo, no confirma por sí solo que Win vaya a lanzar nuevos servicios de software, streaming, nube o ciberseguridad bajo esta marca. La solicitud establece las categorías para las que se busca protección marcaria, pero no permite determinar cuáles de ellas se convertirán en productos o servicios comerciales en Perú.