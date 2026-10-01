Smart Fit busca ampliar su propuesta más allá de los gimnasios. (Foto: composición)
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Dax Canchari Reyes
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Smart Fit viene ampliando su presencia en el mercado peruano en medio de su expansión regional. La cadena brasileña, que opera más de 90 gimnasios en el país, continúa sumando locales y formatos como Bio Ritmo, mientras el grupo avanza con nuevas propuestas vinculadas al fitness y el bienestar. Ahora, Smart Fit tendría en la mira un nuevo espacio para su marca en Perú. ¿Se vienen nuevas categorías?

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