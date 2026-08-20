Los grandes operadores mantienen el mayor share en el mercado de internet fijo, pero las empresas basadas en fibra óptica avanzan en participación. Foto: Andina.
Los grandes operadores mantienen el mayor share en el mercado de internet fijo, pero las empresas basadas en fibra óptica avanzan en participación. Foto: Andina.
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Josimar Cóndor
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El mercado de la banda ancha o internet fijo en Perú está creciendo de forma constante, aunque la penetración en los hogares sigue siendo baja. A marzo de 2026, las conexiones de banda ancha fija alcanzaron las 4.14 millones, aumentando así en 0.92% frente al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, con alrededor de 49%, la penetración se sitúa muy por debajo de la media regional del 70.5 %, según TeleGeography. En ese contexto, los grandes operadores y las empresas de fibra óptica compiten por ampliar la base de clientes, apelando a diversos atributos. Conozca el panorama de este segmento en el último reporte de Opensignal.

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