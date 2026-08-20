Dicho informe, publicado en el segundo semestre de 2026, comprende a los principales proveedores en Perú (Claro, Movistar, Wow y Win) y analiza datos reales de usuarios de banda ancha fija en cinco aspectos de la experiencia del usuario. Entre ellos, atributos como calidad constante, velocidad de descarga, velocidad de carga, vídeo y fiabilidad.

Al cierre del primer trimestre, Claro se mantuvo como el principal operador de internet fijo del país con una cuota de 26.80%, seguido por Movistar con 24.90%. Con menores participaciones, se ubicaron Win con 19.42%, Wow con 12.22%, MiFibra con 4.88% y Starlink con 1.69%.

Si bien los grandes operadores mantienen el mayor share en el mercado de internet fijo, las empresas basadas en fibra óptica como Win y MiFibra avanzaron frente a marzo de 2025 en 3.53 y 1.7 puntos, respectivamente; y compiten de igual a igual en indicadores de experiencia del usuario.

Liderazgo de operadores de internet fijo en experiencia de usuarios. (Fuente: Opensignal).

Al cierre del primer trimestre de 2026, Claro se mantuvo como el principal operador de internet fijo del país con una cuota de 26.80%, seguido por Movistar con 24.90%.

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Competencia se concentra en velocidad de carga

En la medición de la experiencia del usuario de Opensignal en el primer trimestre, la competencia de los operadores se intensifica en el aspecto de velocidad de carga (velocidad media de subida medida en Mbps). En ese indicador, la empresa de fibra óptica Win lidera con 62.5 Mbps, pero en un empate estadístico con Movistar (61.2) y Wow (60.6).

Por el contrario, en velocidad de descarga, Claro ocupa el primer lugar con 100.1 Mbps, seguido de Win y Movistar. Si bien el primer operador muestra cierta ventaja, tres de los cuatro proveedores se encuentran separados por tan solo 4 Mbps.

“Normalmente, las velocidades de subida son más lentas que las de descarga, pero esto suele depender de la tecnología utilizada para las conexiones de banda ancha”, indica el reporte.

Desempeño de operadores en velocidad de carga de internet fijo. (Fuente: Opensignal).

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Calidad y experiencia de video en internet fijo

En otros indicadores, el informe de Opensignal indica que Win se posiciona en el primer lugar en el aspecto de calidad constante (frecuencia con la cual una red cumple los requisitos de las aplicaciones habituales) en internet fijo con 77.4 %. Así, supera en más de nueve puntos porcentuales a Movistar, que ocupa el segundo puesto.

Asimismo, en fiabilidad (capacidad de un hogar para conectarse a internet y completar con éxito tareas ininterrumpidas a través de múltiples dispositivos), Win destaca con 562 puntos en una escala de 100 a 1000, lo que supone una ventaja de 91 puntos sobre Wow, que ocupa el segundo puesto en empate estadístico con Movistar.

“Movistar ocupa el segundo puesto en calidad constante (68.2 %) y fiabilidad (469 puntos). Este patrón de resultados reñidos, pero siempre en segunda posición, sugiere que se trata de un proveedor que ofrece una experiencia globalmente buena, aunque no lo suficiente como para superar a Win”, comentó Fiona Armstrong-Mills, analista principal de Opensignal.

En tanto, en experiencia de video, Win resulta ganador con 71.9 puntos, en una escala de 0 a 100.

Desempeño de operadores en calidad constante de internet fijo. (Fuente: Opensignal).

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Panorama del mercado: barreras de oferta y demanda de internet fijo

Para Armstrong-Mills, la baja penetración de internet fijo refleja barreras tanto de oferta como de demanda que se refuerzan mutuamente. Por el lado de la demanda, consideró que la menor posesión de dispositivos y la baja adopción de la banda ancha fija se limitan mutuamente.

Y es que, mientras el 95,4% de hogares peruanos tenía acceso a un teléfono móvil, el 65.5% poseía un ordenador en 2025, según el reporte del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) de julio de 2026.

Debido a que la mayor parte de la actividad en internet se realiza a través de teléfonos inteligentes, la analista anotó que la necesidad de una conexión fija es escasa para gran parte de la población. Por el lado de la oferta, refirió que la topografía extrema de Perú hace que el despliegue de la infraestructura física sea costoso y logísticamente complejo fuera de las principales ciudades.

Para Opensignal, la baja penetración de internet fijo refleja barreras tanto de oferta como de demanda que se refuerzan mutuamente.

El rol del Estado y la respuesta de los operadores

Frente al referido panorama, Armstrong-Mills recordó que la principal respuesta del Gobierno peruano ha sido la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), una red troncal nacional de fibra óptica respaldada por el Estado que actualmente llega a 180 de las 196 capitales provinciales del Perú.

Sin embargo, precisó que esta red se ha visto constantemente afectada por la infrautilización y las preocupaciones sobre su sostenibilidad financiera, lo que ha limitado su impacto en la conectividad de última milla.

Por su parte, los operadores privados han logrado avances más significativos. La fibra óptica representa ahora el 82.5 % de todas las conexiones de banda ancha fija en el primer trimestre de 2026, frente al 77.6 % del año anterior. Hasta la fecha, las conexiones se han concentrado en Lima y Callao.

Sin embargo, las conexiones regionales fuera de estas zonas crecieron un 15 % en 2025, muy por encima del 4.3 % registrado en Lima y Callao. Tal avance sugiere que la fibra óptica está resultando rentable más allá de la capital, finalizó.