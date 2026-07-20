Servicio de Internet. (Foto: iStock)
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Redacción Gestión
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Si estás planeando mudarte o simplemente ya no necesitas tu servicio de telefonía, internet o cable, la nueva Norma de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) simplifica el proceso para que puedas cancelar tu contrato sin complicaciones.

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En un día hábil y sin trámites adicionales

La empresa operadora deberá hacer efectiva la baja del servicio el día hábil siguiente de presentada la solicitud o en la fecha que el usuario haya elegido, siempre que esta no sea mayor de un mes calendario. La solicitud puede ser presentada en cualquiera de los canales de atención de las empresas operadoras.

Además, las empresas con más de 500,000 abonados deberán ofrecer mecanismos de autogestión digital a través de sus aplicativos móviles y páginas web que permitan al usuario gestionar su baja en cualquier momento del día, los siete días de la semana.

A woman is working at home using a modem router, connecting the Internet to her laptop.
A woman is working at home using a modem router, connecting the Internet to her laptop.

Es decir, si el usuario solicita la baja de su servicio a través del aplicativo de su operadora, la empresa no puede obligarlo a llamar por teléfono o acudir a un centro de atención para finalizar el trámite.

Todo el proceso debe completarse en el mismo canal digital y, al finalizar, la empresa debe entregar de inmediato un código de confirmación de la solicitud.

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¿Pagaste tu recibo por adelantado?

Si el usuario realizó un pago por adelantado por el servicio y solicita la baja antes de finalizar su ciclo de facturación, la empresa operadora está obligada a devolver el monto de los días no utilizados sin necesidad de que el abonado lo solicite.

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