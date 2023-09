En su presentación en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República, Renato Delgado, director ejecutivo de Pronatel, sostuvo que en enero de 2022 recibieron una red sin las actualizaciones correspondientes por parte del concesionario Azteca Comunicaciones, con quien ahora el Estado se encuentra en un proceso arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

“Tratamos de mejorar (la red dorsal) y ponerla a punto. Eventualmente también tenemos los mecanismos con el Decreto Legislativo N° 1560 para contratar un operador y le dé mantenimiento a la red o, en todo caso, tercerizarla temporalmente para que opere sus servicios en tanto se concesiona”, refirió Delgado.

A agosto del 2023, la RDNFO es utilizada únicamente por 23 operadoras de telecomunicaciones, lo que implica en la práctica que se use solo el 8% de su capacidad.

Ante esta situación, Walter Echevarría Alcántara, exdirector de ingeniería y operaciones de Pronatel, refirió a Gestión que antes de tercerizar o concesionar la RDNFO se tiene que realizar, en seis meses, un estudio del valor del proyecto.

“Cualquiera que quiera entrar a operar va a querer saber la situación. Primero se tiene que hacer un diagnóstico, un inventario; luego de eso se realiza la concesión o tercerizas la operación. Solo así sabrás cuánto vale el proyecto y se encontrará un interesado real”, declaró.

Siguiendo ese proceso, Echevarría subrayó que el próximo año se puede lanzar la convocatoria para que un operador especializado pueda encargarse de mantener de manera temporal la red dorsal, hasta que termine el plazo de Pronatel (2027).

Como se recuerda, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Pronatel, extendió otros tres años el plazo para que un operador interino dé vida a su red dorsal. Durante el 2022, hubo tres procesos fallidos para que un privado opere esta infraestructura. Luego, en abril del 2023 se reinició la búsqueda de un operador para la RDNFO, pero hasta la fecha no hay luces del caso.

Gonzalo Ruiz Díaz, economista Asociado de Macroconsult, consideró que es urgente encontrar un operador temporal, debido a que Pronatel no está en la capacidad de administrarlo.

“Sería una mala señal que Pronatel se constituya en el operador de la RDNFO. Esa entidad solo se ha especializado en formular proyectos, pero no en operar redes”, manifestó a este diario.

En tanto, para el proceso de un operador a largo plazo, Ruiz Díaz comentó que se le debe entregar a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) el relanzamiento de la red dorsal.

De hecho, dicho relanzamiento está en la mira de Proinversión, quien espera el encargo del MTC (a través de un convenio), para realizar el estudio de un esquema operativo atractivo, rentable y que promueva, realmente, el acceso a Internet de alta velocidad.

Bajar la tarifa

Para Pronatel, uno de los limitantes del uso de la RDNFO es el costo de su tarifa establecida en megabit por segundo (Mbps), que ha generado que otros operadores privados construyan su propia infraestructura dejado de lado la red del Estado.

En esa línea, Delgado mencionó que el Poder Ejecutivo presentó una propuesta para una actualización y desde el jueves 7 de setiembre se está recibiendo comentarios hasta por un periodo de 20 días.

Aunque no dio cronogramas de lo que se espera después de cumplir ese plazo, el representante de Pronatel señaló que se busca ser competitivo en el mercado.

Detalló que, con el trato de la empresa Azteca, la tarifa fue establecida en US$ 23 por Mbps y se mantiene en el tiempo, pero en el mercado el costo para redes de transportes es desde los US$ 2 por Mbps.

De este modo, con la propuesta, en contrataciones de hasta por 80 Mbps se pagaría hasta US$ 9.5 (sin IGV), de 80 Mbps hasta 200 Mbps el costo sería de US$ 3.5, de 200 Mbps a 1 Gbps el valor sería de US$ 2.7, y mayor a 1 Gbps de US$ 2.

Precisó que, pese al elevado costo de la tarifa, hay demanda de los privados en Arequipa, Trujillo y Lima. “En algunos momentos ya estamos llegando a la saturación y se tiene que cambiar equipos. ¿Por qué contratan? Porque necesitan redundancia en la conectividad”, puntualizó.

Al respecto, el economista de Macroconsult indicó que el MTC quiere equiparar los precios que se cobra por transporte de datos al mes.

“Lo que intenta el MTC es corregir un problema de diseño de la red dorsal que tiene una tarifa fija de US$ 23 para cualquier empresa que quiera contratar, porque en el mercado hay muchas redes privadas que ofrecen el mismo servicio de la red de datos a un precio menor”, aseveró Ruiz Díaz.

Sin embargo, el experto remarcó que la propuesta de la actualización de la tarifa es de manera parcial, por lo que se debería tener un precio uniforme.

“En aquellos mercados donde la red dorsal enfrenta competencia se fija un precio de mercado y en otras donde no hay competencia establece las tarifas más altas. Entonces, lo más práctico es establecer una tarifa plana porque es difícil identificar en qué zonas hay o no competencia”, sugirió.

Añadió que otro tema importante, debido a que la red dorsal no llega a clientes finales, es que la red dorsal y regionales tengan tarifas competitivas. “¿A qué precio va a llegar la fibra óptica y la banda ancha a las escuelas, postas y comisaría? Uno de los grandes problemas que tienen los operadores es el costo de las redes regionales y eso se debe corregir”, acotó.

Coincidiendo con Ruiz Díaz, Echevarría, exdirector de ingeniería y operaciones de Pronatel, argumentó que rebajar la tarifa es un gran paso, pero no debería tener un costo diferenciado en el país.

“Aunque esta propuesta tiene un año de retraso, si bajan los precios, las operadoras privadas dejarán de construir y utilizarán la infraestructura y no competirán con ellos”, afirmó.

Echevarría estimó que con las tarifas más bajas se pueden duplicar los Gbps, que actualmente está en 39 Gbps -según dato de Pronatel-, y del mismo modo subiría su uso a 16% de su capacidad instalada.

“¿Cómo lo hacen? Tiene que generarse un plan de demanda con la Secretaría de Gobierno Digital y todas las operadoras verán la forma de cómo dar cobertura y se le dará mejor ancho de banda, mejores precios”, resaltó.

Lo que se viene realizando

En la misma Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso, Ángel Paz, director de Ingeniería y Operaciones del Pronatel, indicó que ya hay 148 entidades públicas conectadas a la Red Nacional del Estado (Rednace), entre ellas municipalidades provinciales, unidades de gestiones educativas, direcciones regionales de transportes, sedes judiciales y de la Policía Nacional del Perú.

“Hay gran cantidad de entidades del Estado que están solicitando unirse a esta red, porque tienen el beneficio del ahorro de los US$ 23″, sostuvo.

Dejó en claro que al no ser un operador, sino una entidad del Estado en servicio de telecomunicaciones, desde que se le entregó temporalmente, pretenden cumplir uno de los puntos como brindar servicio a las entidades públicas y universidades.

El funcionario también mencionó que realizaron optimización de tramos e implementación de monitoreos para determinar dónde se producen los cortes en la red dorsal. “Recibimos muchos atentados de terceros, los cuales queman tramos de fibras o vandalizan los nodos”, dijo.

Detalló que la RDNFO es el proyecto emblemático del sector telecomunicaciones más grande del Perú, el cual implica el tendido de 13,640 kilómetros de fibra óptica para brindar servicios de conectividad e internet de alta velocidad a un total de 180 capitales de provincia de las 196 del país.

DATOS:

La propuesta del Estado indica estos precios se focalizarán en las zonas sin presencia de operadores privados, como también en aquellas donde existe una muy alta concentración del mercado, es decir, lugares con limitada oferta del servicio de transporte de datos.

Se plantea que la reducción tarifaria empiece en 201 distritos asociados a 137 provincias.

